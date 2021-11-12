«الإطار التنسيقي» يرفض عودة الكاظمي.. والعبادي مرشح «توافقي»

عربيات ودوليات

تتواصل في العراق محاولات الخروج من الأزمة السياسية اثر رفض «الاطار التنسيقي» الشيعي نتائج الانتخابات المبكرة. فيما كشف مصدر عراقي لـ«النهار» ان «الاطار التنسيقي الذي اجتمع الاثنين في منزل رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي وبحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ابلغ الأخير رفض الاطار التجديد لولاية ثانية له على رأس الحكومة».

واضاف المصدر ذاته ان «رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اتصل بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد الاجتماع وأبلغه قرار الاطار التنسيقي موضحا ان القوى المكونة للاطار التنسيقي مستعدة للتوافق مع اي اسم يرشحه الصدر وليس هناك اشكالية ان كانت الحكومة صدرية على ان يكون رئيس الوزراء يخضع للتوافق». واوضح المصدر ان الصدر ابلغ العبادي انه «اذا مع الاغلبية» فانه سيختار الكاظمي «اما اذا كانت على التوافقية فأنت لهاط في اشارة الى العبادي نفسه. واكد المصدر ان «الاحداث الأخيرة رفعت حظوظ العبادي في حصوله على ولاية ثانية كرئيس وزراء توافقي الا ان الامور لم تحسم بشكل نهائي والتي ستشهد الايام المقبلة انفراجة في الوضع السياسي العراقي».

من جهته قال المحلل السياسي علي البيدر لـ«النهار» ان «العملية السياسية في العراق بنيت على اساس التوافق ولايمكن ان نذهب الى خيار الاغلبية بضغطة زر واحدة خيار الاغلبية يجب ان يأتي بشكل تدريجي كأن تكون هناك معارضة جزئية بسيطة تكبر مع مرور الوقت». وتابع «الحكومة القادمة سوف تشكل على الغرار ذاته وهو ما يطلق عليه اليوم بـ«حكومة اغلبية وطنية» أي بمعنى تشكيل الحكومة عبر ائتلاف يضم اطرافا» من الشيعة والسنة والكرد على حساب قوى اخرى لها نصيب من المقاعد النيابية ومن خلفيات شيعية وسنية وكردية اخرى».

