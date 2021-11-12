مصر.. مشروع قانون يُجرِّم ارتداء النِّقاب

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القاهرة - الوكالات: أعلنت الكاتبة الصحافية، فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب المصري، عزمها تقديم مشروع قانون لمناقشته بالمجلس، يمنع ويجرم ارتداء النقاب.

وأضافت فريدة الشوباشي، في تصريح لصحيفة «الوطن» المحلية، ان النقاب يعتبر شكلا من اشكال التخفي، موضحة: «وجميعا عاصرنا ابشع الحوادث التي استخدم النقاب بها، وكيف كان سترا للمجرمين، ولا توجد دولة بالعالم تسمح بأي شكل من اشكال التخفي هذه، لا سيما ان هذا الوضع دخيل على مصر، والنقاب ليس له من العفة في شيء».

واعتبرت عضو مجلس النواب، ان الحجاب ليس فرضا، مشيرة الى انه لا توجد آية قرانية واحدة ذكرت ان تغطية الشعر فرض، بل قال الله تعالى في كتابه العزيز «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، لافتة الى انه عز وجل «يقصد هنا الصدر لا الشعر، فامرأة ابي لهب كانت ترتدي الحجاب، ورجال السعودية وغيرها من المناطق المجاورة يضعون على رؤسهم ما يحميهم من الشمس، وهذا يعني ان الحجاب هذا فرضته ظروف بيئتهم لا الاسلام».

وأشارت الشوباشي، الى ان الحجاب في منتصف السبعينات بمصر لم يكن علامة على العفة والشرف، وغيرها من المظاهر التي استحدثها المتأسلمون، وانما كان العمل والتصرفات هي التي تدل على ذلك.

وأوضحت «ناقشت هذه النقطة مع الامام الراحل الدكتور سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف، وأخبرته ان الحجاب ليس فرضا في الاسلام، بل فرضته ظروف البيئة، وأجاب مستشهدا بالحديث: «اذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها وكفيها»، فكان ردي ان هذا حديث ضعيف فضحك ولم يرد بعدها، وهذا يعد اقرارا بصحة ما اقول».

في تطور آخر، نفى مصدر امنى صحة ما تم نشره على احدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشأن وجود انتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا.

وقالت الداخلية في بيان امس: «المنشور تضمن الادعاء بقيام قوات الأمن بالاعتداء على النزلاء المنقولين من (سجن طرة ) بدعوى اعلانهم الاضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة».

وأضافت: «المنشور زعم باصابة احد النزلاء نتيجة الاعتداء عليه، ونقله الى المستشفى».

وتؤكد وزارة الداخلية: «أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتي في اطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في اوساط الرأي العام».

