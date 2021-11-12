جنوح باخرة سياحية في أسوان

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القاهرة - الوكالات: جنحت باخرة سياحية، امس، في النيل، بمدينة كوم امبو، بمحافظة اسوان، جنوبي مصر.

وتعرضت الباخرة السياحية، للجنوح في جزيرة نيلية امام مرسى كوم امبو، وكان على متنها 70 سائحا من جنسيات مختلفة. وتلقت قوات الأمن المصرية، بلاغا من قوة تأمين المرسى، يفيد بـ«تعرض الباخرة للشحوط في احدى الجزر امام المرسى».

وانتقلت الشرطة ورجال المسطحات المائية والعائمات لمكان الجنوح، وتبين ان الباخرة عند وصولها من مرسى ادفو وعلى متنها 70 سائحا، رست على مرسى معبد كوم امبو. وبعدما رست الباخرة، قام طاقمها بزيارة معبد ومتحف التماسيح، وخلال تحركها من مرسى كوم امبو متجهة لمرسى اسوان تعرضت للجنوح عند احدى الجزر.

وتقوم الأجهزة المعنية بالاستعانة بعدد من الكركات والأوناش في محاولة لسحب الباخرة.

