«كورونا» يضرب ألمانيا بـ«عنف مأساوي»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: سجلت المانيا عددا قياسيا من الاصابات بفيروس «كورونا» فيما اجرت اسرائيل مناورات عسكرية لاحتواء تفش افتراضي لنسخة قاتلة جديدة من الفيروس.

وفي المانيا سجلت 50196 حالة اضافية خلال 24 ساعة، في مؤشر على عنف موجة الوباء التي تضرب البلاد، حسب معهد «روبرت كوخ» للرصد الصحي.وهذه اول مرة يتخطى فيها عدد الاصابات اليومية الخمسين الفا منذ بداية الوباء في المانيا، حيث يتم تسجيل اعداد قياسية من الحالات الجديدة. فيما بلغ عدد الوفيات 235 خلال 24 ساعة. وكانت المستشارة المنتهية ولايتها انجيلا ميركل صرحت بأن ارتفاع عدد الاصابات مجددا في البلاد خصوصا منذ مطلع اكتوبر «مأساوي».

بدوره، عبر المتحدث باسم المستشارة عن الأسف لأن «الوباء ينتشر مجددا بشكل واسع» داعيا السلطات الاقليمية المختصة بالشؤون الصحية الى اتخاذ اجراءات جديدة لاحتواء الوضع.

في غضون ذلك احتمى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت وكبار مساعديه بمخبأ حربي حصين امس اثناء تدريب لمحاكاة ظهور تفش جديد قاتل لسلالة متحورة من «كوفيد-19».

ووصف «تدريب اوميغا» الذي استمر يوما كاملا ويحمل اسم سلالة وهمية من فيروس كورونا، بأنه اجراء احترازي للتأكد من استعداد اسرائيل «لأي سيناريو». وكان المجمع المضاد للانفجارات النووية في تلال القدس والمعروف باسم «مركز الادارة الوطنية» قد استخدم كذلك لتنسيق الاستجابات الأولية لفيروس «كورونا» المستجد في مارس 2020.

وقال مكتب بينيت في بيان ان التدريب يشمل اخضاع القادة المدنيين والعسكريين لفحوص جماعية واجراءات دخول المستشفيات وفرض حظر تجول. وستشارك اسرائيل نتائج التدريب مع شركاء اجانب.ولم يذكر البيان ما يشير الى ان الحكومة تعتقد ان سلالة جديدة قاتلة من الفيروس ستظهر قريبا.

وفي الصين اعلنت اللجنة الوطنية للصحة امس تسجيل 62 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» مقارنة مع 54 في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان ان 47 من الاصابات الجديدة انتقلت اليها العدوى محليا، مقارنة مع 39 في اليوم السابق. وقالت ان عدد الاصابات الجديدة التي لا تظهر عليها اعراض بلغ 35 مقارنة مع 39 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على انها اصابات مؤكدة. وبلغ اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بـ»كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 98 الفا وحالة واحدة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وفي البرازيل وصل عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس لأكثر من 610 آلاف حالة، بعد تسجيل 264 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، فضلا عن اكثر من 14 الف اصابة.

