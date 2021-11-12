إيران وإسرائيل تتراشقان التهديد بـ«الحرب والفناء»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن قواته تسرع الخطط العملية وتستعد للتعامل مع أي تصعيد إيراني أو تهديد عسكري نووي كما أضاف «نستعد لصراع محتمل مع طهران ووكلائها. وقال كوخافي خلال اجتماع بـ«الكنيست» بحسب ما نقلت وكالة أسيوشيتد برس، امس «الجيش يواصل العمل ضد الأعداء وهناك عمليات ومهمات سرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي».

وتعتبر إسرائيل وجود ميليشيات إيرانية على حدودها الشمالية خطا أحمر، ولطالما كررت أنها لن تسمح بوجود إيراني على حدودها يهدد أمنها. كما كرر المسؤولون الإسرائيليون على مدى الأشهر الماضية معارضتهم إجراء محادثات نووية مع طهران، معتبرين أن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه هذا الملف.

في المقابل قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، امس إن «بلاده ستدمر الكيان الصهيوني «إسرائيل» حال بادر في شن الحرب». وأضاف حاجي زادة في كلمة ألقاها على هامش مراسم إحياء ذكرى مؤسس صناعة الصواريخ الإيرانية حسن طهراني مقدم انه «إذا ما ارتكب الكيان الصهيوني أي حماقة وأعطانا العُذر فلن يروا النور بعدها، وسيتم استعجال هلاكهم تاريخياً بالتأكيد» وفق وكالة «مهر» المحلية. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن «الكيان الصهيوني يعتبر الوحيد في العالم الذي يُعاني من أزمة وجودية ويبحث هذه الأزمة ومشاكلها باستمرار» وأكد أن «الكيان الذي يتحدث باستمرار عن بقائه ووجوده محكومٌ عليه بالفناء» كما اعتبر «حاجي زادة» أن «الطائرات المسيرة الإيرانية شوكة في أعين الأعداء». وتابع إن «مسؤولي الكيان الصهيوني يعرفون أنه يمكن أن يكونوا المبادرين في الحرب، إلا أن النهاية تكون بيدنا، والنهاية الحتمية هي تدمير هذا الكيان».

على صعيد اخر قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي مشيرا الى ان عودة كل الأطراف للالتزام بتعهداتها في الاتفاق مبدأ مهم ورئيس.

من جهة أخرى، أكدت الناطقة باسم الخارجية الألمانية أندريه زاسه أن الهدف من جولة المباحثات المقبلة في فيينا هو العودة لتنفيذ خطة العمل الشاملة والمشتركة المتعلقة بملف إيران النووي بشكل كامل في أقرب وقت ممكن. وأضافت «نرحب باستئناف هذه المحادثات في فيينا في نهاية الشهر. وبالطبع نتوقع من إيران أن تشارك فيها بموقف بناء، ويبقى الهدف هو اختتام هذه المفاوضات بسرعة».

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده حدد شروط بلاده لاستئناف مفاوضات فيينا قائلا إنها لن تناقش أي قضايا إقليمية مؤكدا أن شؤون المنطقة تبحث مع دولها فقط. وأضاف أن على الولايات المتحدة تقديم ضمانات بأنها لن تتخلى عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا نجحت محادثات إحياء الاتفاق.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تتراجع عن خطوات خفض الالتزام بالاتفاق النووي قبل رفع العقوبات دفعة واحدة وبشكل قابل للتحقق،مشددا على أن إصرار واشنطن على إبقاء جزء من العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيوصل المفاوضات إلى طريق مسدود.

