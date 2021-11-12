الأردن يدافع عن «التطبيع» مع الأسد

عربيات ودوليات

دبي- الوكالات: اكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي لمراسلة شبكة «CNN» الاخبارية الاميركية بيكي أندرسون، في مقابلة حول الجهود الإقليمية لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، إن «التعايش مع الوضع الراهن ليس خيارًا».

وكرر الصفدي أن الحل السياسي لا يزال مطلوبًا في سورية بما يتماشى مع القانون الدولي وقال أيضًا إن الأردن يتحدث مع الأسد بعد «عدم رؤية أي استراتيجية فعالة لحل الصراع السوري».

وتساءل الصفدي: «ماذا فعلنا كمجتمع عالمي لحل الأزمة؟» وأضاف: «11 عامًا في الأزمة، ماذا كانت النتيجة؟»

وتلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيًا من بشار الأسد الشهر الماضي، بعد مرور عقد منذ آخر اتصال رسمي بين الزعيمين العربيين.

وقال الصفدي إن الأردن «عانى» نتيجة الحرب الأهلية السورية، حيث تشق المخدرات والإرهاب طريقها عبر الحدود حيث تستضيف البلاد 1.3 مليون لاجئ سوري «لا يتلقون الدعم الذي قدمه العالم من قبل».وتابع: «نحن بصفتنا الدولة المضيفة يتعين علينا التعامل مع عبء ذلك بأموال أقل وأقل».

وقالت الولايات المتحدة إنها «قلقة» بشأن الجهود الإقليمية لتطبيع العلاقات مع الأسد، الذي وصفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في إفادة صحافية يوم الثلاثاء، بأنه «ديكتاتور وحشي».

وقال الصفدي إن الأردن أجرى محادثات مع الولايات المتحدة حول جهود التقارب. وأوضح الصفدي «بصفتنا دولة مجاورة (لسورية) فإن مهمتنا هي معالجة مخاوفنا... لقد عانينا بشدة من هذه الأزمة». وأضاف: «أكثر من أي شخص آخر».

