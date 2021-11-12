بكين: أجواء «الحرب الباردة» عادت إلى المحيط الهادئ

عربيات ودوليات

ويلينغتون- الوكالات: حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ امس من عودة أجواء توتر تشبه الحرب الباردة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع استمرار تصاعد متزايد للخلافات خصوصا حول تايوان. ومع اقتراب قمة افتراضية متوقعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع المقبل، أكد شي جينبينغ على ضرورة عمل جميع الدول في المنطقة معًا على مواجهة التحديات المشتركة من وباء «كوفيد-19» إلى التجارة مرورا بالتحرك من أجل المناخ.وقال شي خلال مؤتمر افتراضي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» إن «محاولات رسم حدود عقائدية أو تشكيل مجموعات صغيرة على أساس جيوسياسي محكوم عليها بالفشل». وأضاف «لا يمكن ولا يجب أن تعود منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى مواجهات وانقسامات الحرب الباردة».

وجاءت تصريحات شي بعد ساعات من الإعلان المفاجئ للولايات المتحدة والصين في قمة غلاسكو مضاعفة جهودهما بشكل مشترك لمكافحة الاحتباس الحراري. ولم يذكر الرئيس الصيني هذا الاتفاق لكنه أكد أن «يمكننا جميعا التزام طريق تنمية مستدامة مع انبعاثات منخفضة الكربون». وقال «معا يمكننا تمهيد الطريق لمستقبل أكثر اخضرارا».

وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الرئيسين الصيني والأميركي سيلتقيان «قريبًا» افتراضيًا. وعلى الرغم من أن إدارة بايدن وجدت في البيئة أرضية تفاهم محتملة بين الصين والولايات المتحدة، تتصاعد الخلافات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وكثفت بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تؤكد الصين أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها. وفي بداية أكتوبر دخل عدد قياسي من الطائرات منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة. وتعليقا على ذلك، قال بلينكن إن الولايات المتحدة ستعمل من أجل تمكين تايوان من الدفاع عن نفسها لتجنب أن يقوم أي طرف «بمحاولة الإخلال بالوضع القائم بالقوة».

