أزمة الحدود البيلاروسية.. غالبية العالقين أكراد شرق أوسطيين

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق الذي يتحدّر منه المئات من المهاجرين العالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، أنّها تعتزم معالجة «الأسباب الجذرية» للمشاكل التي تدفع أبناء المنطقة للهجرة. وتتزايد المخاوف بشأن مصير أكثر من ألفي مهاجر غالبيتهم من أكراد الشرق الأوسط، عالقين عند الحدود في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنّها «لا تحتمل»، مطالبة بتحرّك لمعالجة الأمر.

وتتّهم حكومات غربية منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود مع بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده لقمعه حركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان العراق جوتيار عادل، إنّ من بين العوامل التي تدفع شباب كردستان العراق إلى الهجرة «مشاكل الأمن الإقليمي والركود العالمي». وأضاف في بيان أنّ «حكومة إقليم كردستان ملتزمة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة» وستشكّل لجنة مكلّفة تقديم توصيات للحكومة.

وحمّل الأوروبيون نظام بيلاروسيا مسؤولية أزمة المهاجرين عند الحدود البولندية، وسط دعوات لعقد جلسة بمجلس الأمن، وأكد حلف شمال الأطلسي «ناتو» دعمه لبولندا في حين سيّرت روسيا قاذفتين إستراتيجيتين في أجواء بيلاروسيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المهاجرين يُستخدمون بوصفهم سلاحا على حدود بولندا لزعزعة استقرار أوروبا، مضيفة أن هناك حاجة عاجلة لإيجاد حل لوضع طالبي اللجوء عند حدود الاتحاد الأوروبي.

