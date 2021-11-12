ليبيا... مؤتمر باريس يسعى إلى حل دولي لأزمة المرتزقة

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: تستضيف باريس، اليوم مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دول كبرى، بهدف تسوية الأزمة السياسية في ليبيا ولتنفيذ خارطة الطريق الأممية في هذا الشأن. وستركز أجندة المؤتمر بشكل أساسي على ضمان تنفيذ جدول الانتخابات، وبحث خروج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها.

وفي بيان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عن هذا المؤتمر، قال إن هدف فرنسا منه سيتمحور حول «إجراء الانتخابات بليبيا في موعدها في 24 ديسمبر وإخراج المرتزقة من البلاد».

وفي القاهرة قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيسافر إلى باريس لحضور مؤتمر بشأن ليبيا ولإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ودعت مصر إلى المضي قدما في إجراء الانتخابات برغم خلافات حولها فيما بين الفصائل الليبية.

الى ذلك أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن الرئيس عبد المجيد تبون لن يحضر مؤتمر ليبيا لكنه سيفوض مندوبا للحضور عنه. وتوترت العلاقات بين فرنسا والجزائر، واستدعت الجزائر أوائل الشهر الماضي سفيرها في باريس وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، بعد ما وصفت تعليقات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بغير المسؤولة». ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن لعمامرة قوله، عقب لقاء مع سفراء بلاده في ختام مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية بالجزائر العاصمة إن «الظروف ليست كافية لمشاركة الرئيس شخصيا في هذا المؤتمر». إلا أنه شدد على التزام تبون «بدور الجزائر الفعال إلى جانب الأشقاء الليبيين، والدفع بالقضية الليبية إلى الحل السلمي والديمقراطي المنشود».

وأشار لعمامرة إلى أن الجزائر ترأس مجموعة دول الجوار الليبي، وعليه ستقوم بالتنسيق بينها.

