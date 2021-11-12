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عربيات ودوليات

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«رايتس ووتش» تشكك في قدرة ليبيا على إجراء انتخابات نزيهة


نيويورك- الوكالات: شككت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس بقدرة السلطات الليبية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع غياب سيادة القانون، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان.
وجاء في بيان للمنظمة الحقوقية عشية انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس، سيسعى من خلاله قادة العالم، وجيران ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل ان «الأسئلة الرئيسة التي على القادة طرحها في القمة: هل يمكن للسلطات الليبية ضمان انتخابات خالية من الإكراه، والتمييز، وتخويف الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية؟».
وانتقدت «هيومن رايتس ووتش» ما قالت إنها «قوانين ليبيا التقييدية التي تضعف حرية التعبير، والتجمع، كما أن الجماعات المسلحة ترهب الصحافيين، والنشطاء السياسيين، والحقوقيين، وتعتدي عليهم بدنيا وتضايقهم، وتهددهم، وتحتجزهم تعسفا، في ظل غياب المساءلة».
دعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات الليبية المؤقتة إلى إلغاء جميع القوانين المقيدة قبل الانتخابات.


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