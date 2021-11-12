الجارالله: الكويت تولي أهمية قصوى لاستدامة البيئة

وطن النهار

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بالوكالة عبدالعزيز الجارالله إن الكويت كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تولي الاستدامة البيئية أهمية كبيرة وأولوية قصوى على مختلف المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، فقد أطلقت استراتيجيتها البيئية «الكويت الخضراء» ضمن رؤية ( كويت جديدة لعام 2035 ) من خلال توسيع المساحات الخضراء والاعتماد على الألواح الشمسية لتوليد الطاقة في سياق تنويع مصادر الطاقة فضلا عن تحفيز المشاريع والأفكار الإبداعية وسن التشريعات المعنية بالبيئة واستحداث قوانين حماية البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وخفض نسب التلوث وحماية التنوع البيولوجي التي من شأنها أن تحافظ على البيئة وتضع الكويت ضمن الدول الصديقة للبيئة.

وقال في الكلمة التي ألقاها ممثلا عن وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر في احتفالية اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية والذي عقد أول من أمس في معرض شركة النفط في الأحمدي، «يحتفل المجتمع الدولي في السادس من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 56/4 المقدم من قبل الكويت عام 2001 إيمانا منها بأهمية البيئة كإرث ومصير مشترك واجب المحافظة عليه لصالح مستقبل أجيالنا القادمة.

وأضاف: تحرص الكويت على تسليط الضوء على العواقب الوخيمة للنزاعات المسلحة على البيئة نظرا للتجربة المريرة التي عانت منها الكويت بعد حرق الآبار التي أشعلتها قوات النظام العراقي السابق المنسحبة من الأراضي الكويتية في عام 1991 مما تسبب بواحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي هي من صنع الإنسان في القرن العشرين.

وأشار الجارالله إلى إنه بالرغم مما ذكرته التقارير الأولية المختصة بأن عملية إطفاء تلك الآبار قد تمتد لعدة سنوات، ولعل هذه التجربة خير مثال على فاعلية وجود إرادة صادقة وتضامن سياسي جاد وعمل دولي مشترك لاتخاذ إجراءات عاجلة لإحياء وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتضررة.

التداعيات البيئية

وأكد الجار الله على دعم الكويت لمساعي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والوكالات المتخصصة للتصدي للتحديات البيئية وتثمين دورها المحوري للوفاء بمسؤولياتها من خلال تطوير القانون البيئي الدولي وتعزيز المؤسسات من أجل الإدارة الفعالة للبيئة وإقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة وتنفيذ جدول الأعمال البيئي الدولي من أجل بلوغ وتحقيق التنمية المستدامة، فهناك العديد من الأسباب التي تدعونا للاستجابة لطرق أبوابا جديدة تعزز من المسؤولية المشتركة بإيجاد حلول حقيقية من أجل الحفاظ على البيئة فلم يعد هناك متسع من الوقت لحماية كوكبنا واستدامته للأجيال القادمة.

إدارة الأزمات

وبدورها قالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة ورئيس اللجة العليا المنظمة د. وجدان عقاب، يجب الالتفات إلى أهمية التعريف بهذا اليوم، و يقع على الكويت مهمة تعريف العالم بالمعاني العميقة لهذا اليوم، لذا فإنه من الأجدى أن يلتفت العالم إلى تداعيات تدمير البيئة بواسطة المعارك والحروب والتي يتم التعامل معها كما لو كانت أضراراً جانبية، في حين أنها في الحقيقة تتغلغل عميقاً في حياة من أصابتهم إلى أعماق تاريخهم ومستقبلهم.

ولفتت العقاب إلى أن أراضينا وبيئاتنا تكبدت من معاناة ووطأة النزاعات العسكرية والحروب عليها الكثير ودفعت ثمن تلك التعديات السافرة على البيئة، سواءً كانت التعديات في أراضينا مباشرة أو عابرة للحدود إلينا، فتلك هي نتائج استخدام البيئة كأداة من أدوات الحرب للضغط على الأطراف المتصارعة، فهي جريمة أثبتت على مر العصور تعديها على حقوق الأجيال التي تلي أطراف النزاع، وهي دعوة عالمية لحفظ البيئة والموارد الطبيعية في كل العالم.

الحروب والنزاعات

ومن جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت للخدمات التجارية المشتركة عبدالوهاب المذن: نحيي ذكرى اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة كون هذا اليوم يستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم 56/4، الذي صدر في عام 2001 ويحتفل به كل عام في 6 نوفمبر، وكما تعلمون أن في مثل هذا اليوم تم إطفاء آخر بئر نفط محترق في 6 نوفمبر 1991، بعد أشهر من انسحاب القوات الغازية من الكويت.

وأضاف ويصادف هذا التاريخ نهاية أكبر كارثة بيئية في الكويت، ونتيجة لذلك حددت الأمم المتحدة هذا التاريخ بشكل دائم باعتباره يومًا يمثل الأمل للأجيال القادمة على كوكبنا نظرًا لحجم الحرائق، مبينا أن الخبراء قدروا أن الأمر سيستغرق عدة سنوات حتى يتم إطفاء جميع آبار النفط المحترقة ومع ذلك من خلال مشاركة 27 فريقًا دوليًا، الذين جاءوا لمساعدة الكويت في وقت الحاجة، تمت السيطرة على جميع الحرائق في غضون 240 يوماً وكان أداء الفريق الكويتي المكلف بمكافحة الحرائق جيدًا بشكل ملحوظ، وأنه بروح النوايا الحسنة والتعاون، سمحت لنا الجهود الجماعية لشركائنا الدوليين وفريقنا الكويتي بالتغلب على هذه الكارثة البيئية. واضاف المذن: أود أيضًا اغتنام هذه الفرصة لتسليط الضوء على العمل المهم للغاية الذي تقوم به شركة نفط الكويت فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح البيئي الكويتي، وهو أكبر برنامج معالجة بيئي من نوعه في العالم بالتعاون مع شركائنا من الأمم المتحدة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ونقطة الاتصال الوطنية الكويتية مبينا أن المشروع حاليًا في طور إصلاح الأضرار البيئية التي سببتها حرائق النفط وانسكاباته.

