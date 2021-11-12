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لخفض العبء عن الشبكة الوطنية

«السكنية»: استخدام الطاقة المتجددة في جميع المشاريع المستقبلية

علي الفرحان
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الجمعة 12 نوفمبر 2021

قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتطبيق استخدامات مصادر الطاقة المتجددة بشتى مشاريعها الاسكانية لترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في خفض العبء الكهربائي عن الشبكة الوطنية تحقيقاً لرؤية الكويت جديدة 2035، ونفذت المؤسسة 80 مبنى بقدرة انتاجية 7.514 MW في مواقع مختلفة من مشاريعها الاسكانية مثل منطقة غرب عبدالله المبارك وشرق تيماء وجابر الأحمد السكنية حيث تم تسليم معظمها للجهات المستفيدة.
ومن جانبه، قال نائب مدير عام المؤسسة لشؤون التخطيط والتصميم ناصر خريبط ان المؤسسة أخذت على عاتقها تطبيق مصادر الطاقة المتجددة بمشاريعها بنسبة انتاج تتراوح ما بين 15-20% وانه جار إعداد التصاميم اللازمة لجميع المشاريع المستقبلية للمدن الاسكانية المستقبلية بقيم تقديرية تتجاوز 200 MW وذلك تطبيقا لأهداف الخطة الإنمائية للدولة واهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيرا الى ان المؤسسة تقوم حالياً بتصميم نظام الطاقة الشمسية لمباني مدينة المطلاع (96) مبنى بطاقة انتاجية تقديرية تبلغ 8.248 MW.
وثمن خريبط دور وزارة الدولة لشؤون البلدية ووزارة الدولة لشؤون الإسكان ومؤسسة الرعاية السكنية لدورهما الكبير في دعم وتقدير الكفاءات الوطنية.


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