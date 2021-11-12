«تقصِّي البلدي» تفقَّدت البلاجات وشاطئ الشويخ

وطن النهار

قامت لجنة تقصي الحقائق لعقود النظافة والمرافق التابعة للمجلس البلدي بجولة،إلى الواجهة البحرية في شاطئ الشويخ والبلاجات وما حولها. وأكد رئيس اللجنة عبدالسلام الرندي ان أن الهدف من الزيارات الميدانية للمعالم السياحية هو إظهارها بالشكل اللائق ومتابعة عمل البلدية والجهات المعنية.

وأضاف انه تم الإطلاع على الخدمات العامة في شاطئ الشويخ، ومعرفة المعوقات والارتقاء بمستوى النظافة في الكويت وتحديد الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار وتقديم الدعم من قبل لجنة تقصي الحقائق.

وأشار إلى أن الجولة القادمة ستكون مفاجأة من أجل متابعة والإطلاع على الخدمات ومدى تطورها بعد الزيارة الأولى.

ولفت إلى أنه خلال الجولة تم رصد بعض الملاحظات خاصة ما يتعلق في توفير الخدمات التي تحتاج للصيانة والمتابعة الدورية من قبل البلدية وتحسين خدماتها في هذا الجانب.

واشار إلى أن الجولة شهدت وجود كثافة عددية من قبل عمال النظافة،متمنيا أن يكون هذا العمل بشكل دائم، مؤكدا أن هذه الزيارات سيتبعها اجتماعات وجلسة مع دعوة كل الجهات المعنية لرفع تقرير ومعرفة المقصر، ومعالجة المعوقات من أجل الارتقاء بهذه الخدمات.

بدوره، قال العضو أحمد هديان إن هذه الجولة تعتبر الثانية خلال أيام قليلة من الأولى، مؤكدا أن هناك زيارات أخرى ستقوم بها لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي.

واوضح أن جولة أسواق المباركية شهدت بعض الملاحظات حيث تم إبلاغ الجهات المعنية لتقوم بمعالجة كل السلبيات وتنبيه الجهات المعنية من اجل الارتقاء للأفضل.

وأكد أن منطقة الجهراء ستكون من ضمن الزيارات التي ستقوم بها لجنة تقصي الحقائق للوقوف على بعض السلبيات في المنطقة ومعالجتها من قبل البلدية والجهات المعنية.

من جهته، قال مدير فرع بلدية العاصمة بدر العتيبي، أن بلدية العاصمة تشرفت بزيارة لجنة تقصي الحقائق والمرافق العامة في المجلس البلدي إلى شاطئ الشويخ في جولة ميدانية تفتيشية، من أجل الإطلاع على المعوقات.

وأكد أنه تم الاستماع إلى التوجيهات والملاحظات خلال الزيارة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع اللجنة لعقد اجتماع مع بعض الجهات المعنية لمعرفة الاختصاصات والمسؤوليات للجهات المختلفة.

واشار إلى أن الجولة شهدت تواجد إدارة النظافة وإشغالات الطرق بحضور المراقب مشاري المضيان الذي قام بجولة تعريفية للجنة تقصي الحقائق، وتدوين بعض الملاحظات المتعلقة بتنظيف شاطئ الشويخ والحرص على الاهتمام والعناية فيه مع ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة في جائحة كورونا.

وأوضح أن أبرز الملاحظات التي تم تدوينها فك التشابك بين الجهات الحكومية ومعرفة لكل جهة اختصاصها، لاسيما الحرص على صيانة دورات المياه الموجودة في الشاطئ ونظام المكان وتوفير الحاويات ومعالجة الظواهر السلبية سواء ان كانت البسطات أو غيرها القريبة من الشاطئ.

