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وطن النهار

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«البلدية»: 167 إعلاناً لتوعية رواد البر في موسم التخييم


كشفت البلدية النقاب عن تركيب 167 «اعلان موبي» لحملتها الإعلامية التي اطلقتها بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي تحت شعار «حافط عليها... خلها نظيفة» وهشتاق «نظافة البر- متعتك» لتوعية رواد البر في المحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية لموسم التخييم الذي سيبدأ خلال الفترة من 15 نوفمبر الحالي حتى 15 مارس من العام المقبل. وأوضحت أنه تم تركيب تلك الاعلانات في جميع المحافظات في الشوارع والطرق والتقاطعات ، مشيرة إلى تركيب 42 إعلانا في محافظة العاصمة ، 25 في الأحمدي ،22 في مبارك الكبير ، 16 في الجهراء، 23 في الفروانية فضلا عن تركيب 39 إعلانا في محافظة حولي.


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