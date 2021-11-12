بوصليب: الإعلام الأمني شريك أساس في التوعية ومكافحة المخدرات

وطن النهار

قال مدير ادارة الاعلام الأمني بالادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية العقيد ناصر بوصليب ان الاعلام الأمني يعد شريكا أساسيا في نشر التوعية المجتمعية تجاه مكافحة الجريمة والوقاية من الحوادث والمخدرات. جاء ذلك خلال مشاركة الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية في ورشة عمل حول دور الاعلام الأمني وذلك ضمن فعاليات جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في (اكسبو 2020 دبي) في دولة الامارات. وقدمت الكويت خلال الورشة ورقتي عمل الأولى تحت عنوان (تجربة الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في مكافحة المخدرات) قدمها العقيد ناصر بوصليب والورقة الثانية حول (دور الادارة العامة للعلاقات خلال جائحة كورونا) وقدمها مساعد مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد يوسف مرشد. وأبرز بوصليب النقلة النوعية والتقنية التي شهدتها ادارة الاعلام الأمني الكويتية وشكلت نافذة اعلامية تنويرية بارزة ومصدراً رئيساً للحصول على المعلومات الصحيحة والموثقة. وأشار الى ان استراتيجية الأعلام الأمني في الكويت تنطلق من خلال تكثيف الجهود لرفع الوعي المجتمعي تجاه قضية المخدرات وذلك من خلال حملات اعلامية مكثفة وممنهجة يتم بثها على جميع وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تحاكي فكر وآراء هذه الشريحة.