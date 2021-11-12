المطوطح: توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص

وطن النهار

أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة، يوما وظيفيا خاصا بتوظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي بمشاركة 220 باحثا عن عمل وحضور نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية عبدالله المطوطح ورئيس الموارد البشرية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» زياد العمر.

وأكد نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية عبدالله المطوطح، اهمية الفعاليات الوظيفية لدورها المهم في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم.

وأشار الى ان الهيئة تطمح في الاستمرار بهذا النهج المشرف لاستيعاب اغلب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص حيث تم عرض عدد من الفرص الوظيفية لمختلف التخصصات لحملة مؤهل الدبلوم والجامعي وذوي الخبرة لكلا الجنسين.

بدوره، قام ممثل من بيت التمويل الكويتي، بتقديم شرح عن البنك وطبيعة الوظائف المعروضة من قبلهم، معربا عن شكره للهيئة على التعاون الذي اسهم بتوفير الكوادر الوطنية من الخريجين للعمل في القطاع المصرفي بشكل عام وبيت التمويل الكويتي بشكل خاص.

مشروع تدريب الطلبة

في سياق متصل، اعلنت هيئة القوى العاملة، عن تنظيم وتنفيذ مشروع تدريب الطلبة خلال موسم الربيع في الفترة من 11 يناير 2022 الى 10 فبراير 2022 بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وذلك وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة المتدربين.

وأشارت الى ان الالتحاق بالبرنامج التدريبي يشترط ان يكون المتقدم كويتي ومسجلا في المراحل التعليمية الثالثة والرابعة في التعليم الجامعي والثانية في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز فيها مدة الدراسة عن عامين دراسيين وطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية.

وأوضحت ان من شروط الهيئة الا يكون المتقدم للبرنامج التدريبي مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون متفرغا للمشاركة في اوقات البرنامج التدريبي صباحا او مساء بمعدل 4 ساعات يوميا، بالاضافة ان يكون قد اجتاز اكثر من نصف المقررات المطلوبة.

ودعت الراغبين في التقديم للبرنامج التدريبي، التسجيل بالبرنامج التدريبي آليا اعتبارا من 28 نوفمبر الى 23 ديسمبر الجاري، او حتى اكتمال عدد الفرص المستهدفة على الرابط الالكتروني، مع استكمال البيانات الشخصية وتحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF واختيار الفرص التدريبية المشار اليها في الموقع.

وذكرت ان المستندات المطلوب ارفاقها بالموقع تشمل صورة البطاقة المدنية وصورة شخصية وشهادة حديثة لمن يهمه الامر من الجهة التعليمية، بالاضافة الى نموذج تحويل راتب صادر باسم الطالب من البنك برقم الحساب والآيبان واسم الفرع.

واشارت الهيئة الى ان هناك شروطا عامة للالتحاق بالمشروع، حيث يتم اختيار رغبات الترشيح على الفرص التدريبية بعد التسجيل وادخال البيانات وتحميل الاوراق في الموقع الالكتروني للتأكد من تحقق الشروط من قبل المختصين وسيتم اعتماد الفرص المناسبة آليا، مبينة انه سيتم استبعاد الطلبة غير المستوفين للشروط.

وأكدت ان التسجيل واختيار الفرصة التدريبية لا يعني القبول النهائي الى ان يتم اعتمادها من قبل المختصين في الهيئة، لافتة الى ان بعد الاعتماد سيتم ترشيح الاسماء للجهات المشاركة وسيتم اجراء المقابلات الشخصية مع المتدربين، موضحة انه بعد الانتهاء واعتماد الفرص من قبل المختصين يقوم الطالب المسجل بطباعة نموذج الاعتماد من الموقع.

