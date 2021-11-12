محافظ الأحمدي: المسؤولية المجتمعية تفرض دعم جهود الوعي الصحي

وطن النهار

جدد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على دعم جميع الجهود الهادفة الى التوعية المجتمعية بالشأن الصحي، انطلاقا من حرص الجهات الرسمية والاهلية على ممارسة اقصى درجات المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك بمناسبة رعايته الاحتفالية التي ينظمها مركز صباح الاحمد للرعاية الأولية الصحية A، وذلك في العاشرة من صباح يوم الاحد المقبل بمقر المركز في مدينة صباح الاحمد السكنية، تحت شعار «اذا مو الحين.. متى؟» حيث اكد ان هذه الفعالية تأتي ونحن نعيش بفضل الله مرحلة تعافي من جائحة «كورونا» والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وعودة كثير من القطاعات لمباشرة عملها، الأمر الذي يستوجب المزيد من الحرص والتوعية، خاصة لذوي الأمراض المزمنة وفي مقدمتها السكري.

