«الشباب» أطلقت مسابقة «مسرح الجوال الشبابي»

وطن النهار

أطلقت الهيئة العامة للشباب امس الخميس مسابقة «مسرح الجوال الشبابي» الرامية الى استقطاب الطاقات المسرحية في التمثيل والتأليف والاخراج والمسرح والأدب في المحافظات الست واحتضانها لانتاج عمل مسرحي وطني متكامل. وقال المدير العام للهيئة د. مشعل الربيع في تصريح صحافي ان المسابقة تدعم المواهب الكويتية وتوفر منصة تمكنهم من تحقيق طموحاتهم وتعزز روح الابتكار والعمل الجماعي لديهم وتفتح باب المنافسة للشباب المهتمين بالمسرح والفن والأدب في التأليف والتمثيل والاخراج والسينوغرافيا والموسيقى والسينما. وأضاف الربيع انه سيتم تدريب الشباب المتسابقين على ايدي متخصصين لمدة شهرين في برنامج «الفنون والاعلام للشباب» وبعد التدريب يتم عرض فكرة المسرحية على المتقدمين في مجال التأليف لكتابتها واختيار افضلها لتكون النص الرسمي للمسرحية وسيكون فريقها من الفائزين من كل تخصص للعمل على مسرحية وطنية هادفة لعرضها في مارس المقبل ضمن مهرجان «مسرح الشباب».

