«الرحمة» دشَّنت «اليمن يستغيث»

وطن النهار

ضمن استراتيجيتها الاغاثية الداعمة للنازحين واللاجئين المتضررين من الكوارث والأزمات، تطلق جمعية الرحمة العالمية حملتها الاغاثية «اليمن يستغيث» دعماً لآلاف الأسر والعوائل النازحة والمتضررة في مأرب، وذلك صباح اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من نوفمبر 2021.

وقال رئيس مكتب اليمن في جمعية الرحمة العالمية عبدالله عامر العجمي: ان الحملة تأتي في ظل اوضاع معيشية وانسانية مأساوية، تعيشها 8000 اسرة وعائلة نازحة، ووسط اعباء متزايدة فرضتها الأزمة على سكان مأرب، ادت الى تدهور اوضاع الأهالي بشكل غير مسبوق.

وأوضح العجمي ان حملة «اليمن يستغيث» تستهدف ايصال المساعدات الانسانية لآلاف النازحين اليمنيين من الأرامل والأيتام والمحتاجين، مبيناً انها تشتمل على المساعدات الغذائية «طرود ووجبات ساخنة» بالاضافة الى الخيام ومستلزمات الايواء.

مضيفاً ان الرحمة العالمية تعمل وفق استراتيجية اغاثية تقوم على تقديم الأنفع للأحوج، عبر خطط اغاثية دورية تتفاعل مع اولويات واحتياجات المتضررين في كل مرحلة لمواجهتها والتعامل معها من مختلف الجوانب الغذائية والصحية والايوائية.

ودعا العجمي جموع المحسنين الكرام الى المسارعة في بذل الخير لهؤلاء النازحين، ودعمهم بما يعينهم على اوضاعهم المأساوية، واستشعار عظم الأجر والثواب في اغاثة المتضررين، مبيناً ان المشروع سيكون متاحاً لجموع المتبرعين صباح اليوم، على موقع الرحمة العالمية «خير اون لاين» وكذلك منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، كما يمكن للمحسنين الكرام التبرع بالاتصال على الخط الساخن 1888808 او بزيارة فروع الرحمة المنتشرة داخل الكويت، سائلاً المولى -عز وجل- ان يجعل عملهم هذا شفيعاً لهم يوم القيامة وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.

