«النجاة الخيرية»: مساعدات مالية لـ 2000 لاجئ سوري وأردني

وطن النهار

نفذت جمعية النجاة مشاريع مختلفة استهدفت اللاجئين السوريين والأيتام في الأردن ضمن نشاطها السنوي لتخفيف المعاناة الانسانية عن الفئات المستضعفة في مجتمعات المنطقة.

وقال رئيس وفد الجمعية الى الأردن عود الخميس لـ«كونا» امس الخميس ان «النجاة الخيرية» وزعت خلال زيارتها الحالية للمملكة دفعات من الكفالات على نحو الفي يتيم من ابناء اللاجئين السوريين والأردنيين الذين تكفلهم الجمعية منذ اعوام.

وأضاف انه ومدير زكاة الفحيحيل ايهاب الدبوس جالا في مناطق مختلفة بالأردن لايصال هذه المساعدات لمستحقيها بواقع 450 كفالة يوميا في خطوة تهدف الى «تخفيف المعاناة عن الأيتام ورسم الابتسامة على وجوههم وغرس الفرحة بنفوسهم».

وذكر ان الوفد وزع الى جانب ذلك مساعدات مالية على الأسر السودانية المهاجرة الى الأردن وعددها 151 اسرة كما قام بتوزيع مساعدات مالية على الأسر السورية الفقيرة في الأردن وعددها 150 اسرة.

وأشار الى انه مع اقتراب فصل الشتاء وضعت «النجاة الخيرية» برنامجا لتنفيذ مشروع «دفء الشتاء» على اللاجئين السوريين القاطنين في المخيمات بالأردن عبر توزيع المواد اللازمة على الأسر لأغراض التدفئة.

وأوضح ان الجمعية تضع في الاعتبار تغطية اكبر عدد من الفئات المستضعفة في المجتمعات الأكثر عوزا من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية لهم، لافتا الى تخصيص مبالغ لـ 80 ارملة في الأردن ممن ليس لهن دخل ثابت او معيل فضلا عن توزيع مساعدات مالية مقطوعة على مئة يتيم من خلال مشروع «باب خير كل جمعة».

وعن قيمة كفالة اليتيم الممنوحة قال الخميس ان الكفالة الواحدة تبلغ 15 دينارا كويتيا شهريا، مشيرا الى ان الجمعية تسعى من خلال مشروع كفالة الايتام الى مد يد المعروف الى الأيتام في عدد من الدول مثل اليمن ولبنان وسورية وبنغلاديش وكوسوفا وألبانيا وغيرها.

