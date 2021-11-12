القشعان: تعاون أكاديمي مع الجامعات الأردنية

وطن النهار

أكد رئيس المكتب الثقافي الكويتي في عمان د. حمود القشعان حرص المكتب على توطيد العلاقة مع جامعة اليرموك والبناء عليها، مشيدا بتعاون الجامعة مع المكتب الثقافي، في متابعة الطلبة الكويتيين الدارسين في مختلف كلياتها.

وأضاف أن المكتب الثقافي الكويتي في عمان يتطلع لفتح آفاق جديدة من التعاون العلمي والبحثي، وتبادل الأساتذة، وتبني المشاريع البحثية المشتركة من خلال الاستفادة مما تقدمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من دعم لمثل هذه البرامج والمشاريع مع جامعة اليرموك.

وثمن توجه جامعة اليرموك، للتعاون مع المكتب الثقافي الكويتي في تنفيذ وتطبيق برنامج «التراسل الإلكتروني» المشترك، لما له من أهمية في انجاز المعاملات وخدمة الطلبة وما يوفره من منفعة متبادلة.

ونقل القشعان خلال اجتماع بين الجانبين رغبة وزارة التعليم العالي في تعزيز وتطوير التعاون مع جامعة اليرموك، لما تحظى به من سمعة ومكانة اكاديمية مرموقة.

وعلى صعيد متصل، التقى القشعان، بمجموعة من عمداء الكليات التي يدرس فيها طلبة كويتيون، من جانبه أكد رئيس الجامعة د. إسلام مساد، أن جامعة اليرموك ووفق ما تسير عليه من خطة مستقبلية، تسعى دائما لطرح برامج اكاديمية جديدة مميزة، سواء أكان ذلك على مستوى درجة البكالوريوس، أو على صعيد برامج الدراسات العليا.

وأضاف أن جامعة اليرموك تعتز بما وصلت إليه علاقاتها الأكاديمية مع المكتب الثقافي الكويتي في عمان، متطلعا لتعزيز هذه العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة، مبديا استعداد الجامعة لاستقبال المزيد من الطلبة الكويتيين الراغبين بالالتحاق في مختلف كلياتها وبرامجها الاكاديمية/ الدراسات العليا المختلفة.

وأشار مساد إلى أن الطلبة الكويتيين يشكلون النسبة الأعلى بين عدد الطلبة الوافدين العرب والأجانب الدارسين في الجامعة، بواقع 1013 طالبا، يشكلون مع زملائهم من الطلبة الأردنيين والعرب والأجانب الذين يزيدون على 45 جنسية حول العالم.

