الحضرم: بعض الطلبة الجامعيين لا يعرفون القراءة والكتابة

وطن النهار

دعا أمين سر الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بدر الحضرم الحكومة المقبلة إلى الارتقاء بجودة التعليم، والنظر إلى متطلبات المؤسسات التعليمية والأكاديمية وتوفير الميزانيات اللازمة لها.

وقال في تصريح صحافي: نحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة وينبغي أن يكون التعليم على رأس أولوياتها مشيراً الى أن المؤسسات التعليمية تعاني بشكل ملحوظ من انحدار المستوى التعليمي للطلبة في جميع المراحل التعليمية، حتى وصل الأمر إلى عدم معرفة بعض طلابنا للقراءة والكتابة بالمراحل الثانوية والجامعية، وأصبحت تلك المشكلات واضحة للعلن منذ العودة للدراسة التدريجية بالمدارس والجامعات في أكتوبر الماضي، وهو ما ينذر بوجود أزمة تعليمية قادمة.

وشدد الحضرم على ضرورة تشكيل فرق من الاساتذة المتخصصين والأكاديميين لدراسة مشكلة تراجع جودة التعليم في المؤسسات التعليمية ووضع الحلول الناجعة في أقرب وقت ممكن.

وناشد الحضرم سمو رئيس مجلس الوزراء، والحكومة المقبلة لضرورة الاهتمام بالتعليم وتوفير الميزانيات للمؤسسات التعليمية والأكاديمية ودعم البحث العلمي، للارتقاء بجودة التعليم، واستعادة التصنيف الجامعي لجامعة الكويت. لافتاً الى ضرورة أن يكون التعليم على رأس أولويات الحكومة المقبلة.

