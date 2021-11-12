«التربية»: فريق علمي من الطلاب والمعلمين للمسابقات الدولية

وطن النهار

شاركت الكويت ممثلة بالتوجيه الفني العام لمادة العلوم بوزارة التربية، في مسابقة الأولمبياد الدولي الأول للفيزياء بجمهورية أوزبكستان في مدينة فرغانة خلال الفترة من 8 - 12 نوفمبر 2021. وأكد الموجه الفني العام لمادة العلوم منى الأنصاري، أن التوجيه الفني للعلوم يعمل بشكل متواصل من خلال كوادره الوطنية لتشكيل فريق علمي من الطلاب والمعلمين المتمكنين والقادرين على الدخول والمنافسة في المسابقات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الفريق الكويتي كانت عن طريق (الاونلاين) عن بُعد وبثلاثة طلاب من طلاب المرحلة الثانوية من مختلف المدارس والمناطق التعليمية. وقالت ان المشاركة بقيادة رئيس الفريق الموجه الأول لمادة العلوم بمنطقة حولي التعليمية ناصر العبيدلي ومدرب الطلاب رئيس قسم العلوم بثانوية الواحة وليد العنزي، موضحة أنه تم تنظيم برنامج تدريبي مكثف للطلاب لمدة ثلاث أسابيع متواصلة على الجوانب النظرية والعملية لمادة الفيزياء وتوصيل الخبرات التراكمية طيلة سنوات التجربة لوزارة التربية في البطولات والمسابقات من خلال المشاركات السابقة بهذه المسابقة للطلاب المشاركين والتأهيل المناسب للحصول على المراكز المتقدمة ورفع اسم الكويت في المحافل التربوية والعلمية المحلية والعالمية مع دول العالم.