العومي: قضيت على الأمراض الموسمية بـ «العسل»

النهار Weekend

دفعته معاناته الشديدة مع الامراض الموسمية، للبحث عن المضادات الحيوية الطبيعية، حتى وجد العلاج في العسل الطبيعي، حيث قرر انشاء منحل تحت اشرافه يستمد منه العلاج الطبيعي لتفادي امراض الموسم، ثم بدأ بالتوسع في إنشاء مئات المناحل وآلاف الخلايا إلى أن وصل إلى العالمية بعد فوزه بمسابقة لندن للعسل على مستوى العالم ورفع راية الكويت في المحافل الدولية. النحال سالم عبدالله العومي، عمل واجتهد ليقطف بيده الدواء الطبيعي المعالج لمعاناته السنوية مع الامراض السنوية، حتى أصبح من النحالين ذوي الخبرة والفن في تربية النحل وانتاج العسل بأنواعه وغذاء الملكة وحبوب اللقاح والعكبر والشمع الذي يستخدم في مواد التجميل وصناعة الشمع والصابون الطبيعي.

«النهار» التقت النحال سالم العومي في لقاء خاص، وغاصت معه في عالم النحل واطلعت على تفننه بالتعامل مع مئات المناحل وآلاف الخلايا وكيفية انتاج العسل وأنواعه، حيث كشف عن توسعه بإنشاء المناحل بعد الكويت في مصر لزراعة النحل ونيوزيلندا لانتاج عسل المانوكا المعالج، معلنا عن إنشاء اول شركة كويتية في نيوزيلندا تحت اسم «3peez» لانتاج أفضل الاعسال الطبيعية وتوريدها إلى الكويت، وتطرق العومي إلى الكثير من التفاصيل من خلال اللقاء التالي: ? في البداية، متى كانت بداية الناحل سالم عبداللطيف العومي في تربية النحل؟

? بدأت قبل 11 سنة، وكنت حال أي مواطن كويتي تصيبه الامراض الموسمية وتغييرات الجو والمناخ، حيث كنت أتأذى بشكل كبير، حينما كنت أتلقى مضادات حيوية وصلت إلى ارقام مرتفعة جدا، ما أجهدني وعرضني للتعب الشديد، ثم ارتأيت آنذلك أهمية تلقي الجرعات الطبيعية من خلال التغذية بالعسل الطبيعي لتقوية المناعة، وقد جربت في البدايات الكثير من الاعسال المتداولة في الاسواق التجارية غير انها لم تأت بالنتيجة المطلوبة، وعند نصيحة عدد من المعارف والاصدقاء قمت بوضع المنحل في المنزل، وتواصلت مع احد النحالين لتوفير الخلايا، ثم بدأت الاهتمام في تربية النحل حتى تدرجت في التوسعة ووصلت إلى هذا المستوى من الخبرة، بدءا من تربية النحل في حديقة المنزل بالنزهة، حيث تلمست العسل المحلي الذي يختلف تماما عن الاعسال التجارية من حيث الطعم واللون والرائحة والفوائد العلاجية.

? كيف كانت بدايتك؟

? كانت اول أيامي تصوير يومياتي كنحال، وبعد سنوات بدأت في عملية تسويق العسل، غير ان بيع انتاج الموسم الواحد تجد قد انتهى خلال مدة اسبوعين وذلك مجرد الاعلان عنه، نظرا للطلب الزائد وفعالية الانتاج، ولكن عندما رأيت ارتفاع عدد الطلبات، توسعت وعملت علامة تجارية تحت اسم «3Pees» وهو مستوحى من خلية النحل التي تتكون من 3 عناصر اساسية هم الملكة والشغالات والذكور، غير ان بعد زيادة الطلب ومحدودية الانتاج قمت بالتوسع في أعداد المناحل، كما من خلال السفرات المتكررة للاستفادة من حضور المؤتمرات والدورات الدولية الخاصة بخلايا النحل والتعرف على النحالين خارج الكويت ونظام التربية لدى كلا منهم، بدأت باستيراد العسل من الخارج من أغلب النحالين الذين التقيت بهم، حيث استورد العسل من قرقيزستان وكشمير واليمن وعمان والسودان ومؤخرا أنشأت شركة في نيوزيلندا لانتاج عسل المانوكا، واعتبر اول شركة كويتية تتأسس وتملك مناحل في نيوزيلندا لانتاج عسل المنوكا واول شركة كويتية تحصل على عضوية في منظمة umf الخاصة في جودة عسل المنوكا في نيوزيلندا، وقد رفضت الوكالة باعتبار أني تعلمت تربية النحل من الألف إلى الياء، حيث ارتأيت في ظل وجود لي علاقة مع عدد من الاصدقاء والمعارف تأسيس الشركة وانشاء المناحل دون الحاجة لوكالة تخضع لشروط وضوابط خرافية، وهذا الامر بحد ذاته يعد انجازا ضخما بالنسبة لنا.

المحافل الدولية

? كم تملك من المناحل؟ وإلى أي مدى وصلت في تربية النحل؟

? أملك مئات المناحل وآلاف الخلايا في الكويت لانتاج العسل ومناحل أخرى في جمهورية مصر العربية لانتاج النحل، كما أني أملك مناحل في نيوزيلندا، وهو ما دفعني لانشاء أول الشركة الكويتية في نيوزيلندا لانتاج عسل المانوكا المعتمد للعلاج، وقد حصلت على جائزتين متتاليتين في مسابقة لندن للعسل وذلك في عامي 2019 و2021 باعتبار ان مسابقة عام 2020 لم تقام بسبب ظروف جائحة كورونا، وقد نلت المركز الثاني في عسل السدر الكويتي المميز، اي رفعنا اسم الكويت في المحافل الدولية في المسابقات العالمية للعسل، ما يدعوني للفخر والاعتزاز بالمساهمة في تحقيق هذا الانجاز.

? أبو عبداللطيف، قد فزت بهاتين المسابقتين بناء على كمية انتاج العسل أم على جودة العسل؟

? المسابقة معنية بجودة العسل، وان كانت الكمية القليلة، غير ان من شروط المسابقة بألا يقل الانتاج في الموسم عن 500 كيلو جرام، بما يعني ذلك أن يكون المشارك نحالاً منتجاً بما يزيد عن الرقم المذكور.

? كم قطفة للعسل في السنة الواحدة؟

? يختلف عدد القطفات من دولة لاخرى، ففي الكويت نقطف العسل مرتين في موسمي السدر الرئيسي اعتبارا من سبتمبر وحتى ديسمبر، وهناك قطفة الربيع ان تبدأ من مارس وحتى يونيو من كل عام، والدول الاخرى تختلف باختلاف المراعي والبقع الزراعية التي تتمتع فيها كل دولة على حدة، حيث بامكان النحال في بعض الدول ان ينقل المناحل من موقع لآخر بحسب الاجواء المناخية لديهم مثل المملكة العربية السعودية والامارات وعمان.

? وهل النحل يحتاج إلى التغذية، لاسيما بعد مراحل القطف؟

? هناك نوعان من العاملين في انتاج العسل، فهناك النحال والعسال، فتجد النحال يحرص على ابقاء جزءة بنسبة تتراوح بين 20 و30% من انتاج العسل لتكون كمية مناسبة تكفي لتغذية النحل في فترة السبات الشتوي، بينما العسال يقع في خطأ جسيم حيث يسحب العسل حتى آخر قطرة ولا يترك شيء منه حتى يتغذى عليها النحل، وهذا الامر يتسبب لنا بازعاج كنحالين، حيث بهذا الاسلوب الذي يقطف فيه العسل بشكل مفاجئ يدخل جموع النحل في مجاعة غير طبيعية تحول سلوكه إلى عدواني مخيف، وهناك طريقة ثالثة يلجأ إليها النحال هو قطف العسل بالكامل وتعويض النحل مباشرة البدائل من المواد الغذائية المناسبة للنحل تكون كلفتها أقل من قيمة العسل.

? وهل هناك نحالون يلجأون إلى تغذية النحل بالماء والسكر؟

? أكثر النحالون في الكويت حريصون على جودة الانتاج في العسل، ما يبعدهم عن تغذية النحل بالماء والسكر، وعند عملية القطف كما قلت يترك لهم نسبة من العسل للتغذية، او تعويضهم بمادة غذائية تسمى «ساب لو منت» وهي مادة غذائية للنحل تحمل المعادن والفيتامينات وبعض العلاجات الخاصة في النحل بعد الموسم، وهي تستقدم من الخارج.

? لديكم عدد كبير من المناحل، اين هي مزوعة؟

? لدينا كمية كبيرة من المناحل وآلاف الخلايا، وهي موزعة بين المناطق السكنية، حيث نحرص على عدم وضع المناحل في المزارع والشاليهات والجواخير، وانما فقط في المناطق السكنية القديمة التي تمتاز بزراعة اشجار السدر المعمر، لذا نحن ننتقي الاماكن المناسبة لوضع المناحل.

? وهل هذه المنازل ملكا للاصدقاء والاقارب؟

? مع كل بداية موسم نرفع اعلانا يدعو الراغبين بوضع المناحل في منزله مجانا يتواصل معنا، وهناك شروط تشمل بان يكون المنزل لديه حديقة واسعة، ومناسبة للمناحل بحيث ألا نزعج صاحب المنزل أو الجيران، ونستخدم سلالة من النحل النظيف والهادئ بحيث تكون مسالمة على أصحاب المنزل، لان النحل سلالات فيها الشرس والهادئ، كما ان يكون هادئاً مع النحال عند عملية القطف.

الهادئ والشرس

? هل هناك فرق بين النحل الهادئ والشرس في كمية الانتاج؟

? النحل الشرس أكثر انتاجية في العسل من النحل الهادئ، ولكن نحن نفضل النحل الهادئ حرصا على راحة اصحاب المنازل، بالرغم انه من مصلحة النحال استخدام النحل الشرس في انتاج العسل، بينما ان النحل الهادئ مناسب لفكرة المناحل في المنازل، باعتبار أن الكويت ليس كما عمان التي تتمتع بوديان من أشجار السدر، لذا تجد النحال الذي يحرص على قطف العسل الجيد ينتقي المناطق التي يتوافر فيها اشجار السدر القديم، حتى لا تذهب جهوده هباء منثورا في القطف غير الجيد.

? ولكن النحل يقطع عدداً من الكيلو مترات لتجميع العسل؟

? نعم النحل يقطع بما يبعد عن 3 كيلو مترات عن موقع الخلية في مختلف الاتجاهات لتجميع العسل، ولكن كلما قلت المسافة التي يقطعها النحل زادت الانتاجية في العسل.

? في الموسم كم كيلو تنتج الخلية الواحدة من العسل؟

? كمية انتاج العسل في الكويت قليلة جدا، مقارنة مع دول اوروبا حيث ممكن الخلية الواحدة في الموسم الواحد تنتج ما يقارب 80 كيلو جراماً وقد يصل إلى ربع طن في السنة الواحدة، بينما في الكويت نحن نعمل موسم ونستقدم النحل من خارج الكويت عن طريق الطيران الجوي ونتحمل تكاليف خيالية وخرافية، بينما في النهاية تنتج شيئا بسيطا من العسل يترواح بين 3 و 4 كيلو جرامات فقط في الموسم الواحد، وهنا يتضح التباين في الاسعار بين العسل الكويتي والاوروبي حيث النحال في دول اوروبا وان حدد سعر الكيلو بـ 3 دنانير فهو يجني الربح الوفير نظير الانتاج الكبير، كما ان في اوروبا كلفة النحل اقل ويعيش طوال العام ولم يستور النحل من الخارج.

? هل تستورد النحل من جمهورية مصر العربية؟

? جميع دول الخليج واغلب الدول العربية تستورد النحل من مصر، لانها تمتاز برقعة زراعية ضخمة ولديها القدرة على تربية النحل، وهو نحل اوروبي ولكن يتم تربيته في مصر.

? ما هي أنواع النحل؟

? هناك نحل العسل، والنحل البري ويسمى بوطويق او النحل القزم، وهذا لا نستطيع تكييفه ووضعه في الخلايا ويعتبر غير منتج للعسل، والنوع الثالث، اوروبي وحجمه كبير ويستخدم في تلقيح الازهار في المحميات الداخلية.

وصفات طبية

? لماذا، اخترت نيوزيلندا؟

? نيوزيلندا تتميز بعسل المانوكا المميز الذي يحتوي على مادة علاجية تسمى mgo، اي بمثابة مضاد حيوي طبيعي، وهو من الاعسال الوحيدة التي تباع في الصيدليات في علبة سوداء وهي ذات اسعار مرتفعة، وذلك نظير وجود دراسات اكاديمية وابحاث علمية معتمدة من اكاديميين ومختصين ومختبرات تؤكد جودة وفائدة عسل المانوكا وتسمى في نيوزيلندا «شجرة الشاي»، وبناء عليه تم اعتماده في الصيدليات وبناء عليه الاطباء يوصون فيه من خلال الوصفات العلاجية، وهذا لا يعني ان الاعسال العربية في غير المستوى وانما كل الاعسال لها فائدة عظيمة ولكن عسل المانوكا خضع للدراسات والابحاث تثبت ان فيه مادة علاجية غير موجودة في الاعسال الاخرى.

? لاشك ان الخلية تحتاج الى اهتمام ورعاية؟

? خلية النحل تستورد من الخارج ضمن صناديق خاصة في السفر، بحيث يكون فيها تهوية كافية يحميها من التأثر والضرر اثناء الشحن والنقل، وعند وصول الخلية إلى المنحل المراد وضعها فيه، نقدم الماء للنحل مباشرة في اقرب وقت ممكن وندعه يرتاح يوماً او يومين، ومن ثم نفتح الخلية للاطمئنان على صحة الملكة والنحل ككل والتأكد من خلوهم من الامراض، والتأكد من وجود الغذاء الكافي للمدة التي يقضي فيها داخل الخلية إلى حين اكتشافه مصادر الغذاء الجديدة خلال 4 أو 5 أيام بعد نقل الخلية من طرد السفر إلى الخلية الاساسية التي تحافظ على النحل من العوامل الجوية، وهناك عملية اخرى يقوم فيها النحال اسبوعيا او كل 10 أيام وهي الفحص الدوري للتأكد من عدم وجود بيوض ملكية وإزالتها إن وجدت، وكذلك الاطمئنان على بدء النحل برش العسل في الخلية، وعند موسم القطف يجب متابعة المناحل بشكل يومي إلى حين عملية القطف وذلك في نهاية شهر نوفمبر او بداية ديسمبر، حتى لا نتأخر في موعد القطف ويكون النحل قد تغذى على العسل وقد يستنزف كيلو او كيلوين خلال 3 ايام.

? تربية النحل في الكويت أفضل أم في نيوزيلندا؟

? تربية النحل في الكويت عشوائية وليست مثالية، وإنما في نيوزيلندا أفضل بكثير، فتربية النحل في نيوزيلندا يختلف اختلافا كليا عن الكويت، فالعملية هناك منظمة واصابة النحل بالامراض أقل وقد لا تذكر اما الامراض التي تصيب النحل في الدول العربية، كما أن رش علاجات النحل هناك تسير بصورة دقيقة.

حبوب اللقاح والعكبر

? ما الانواع التي تنتجها الخلية؟ وما هي فوائدها؟

? النحل ينتج 6 مواد تشمل العسل وغذاء الملكة والشمع وحبوب اللقاح والعكبر وسم النحل (من خلال اللسع)، والعسل كما مذكور في القرآن الكريم مغذي ومفيد للانسان ويستخدم للعلاج، وكذلك الشمع الذي يعد وعاء للعسل يستخدم في تصنيع العلاجات والصابون والشموع ومواد التجميع واخرى، بينما حبوب اللقاء يتحول إلى خبز النحل وهو مصدر بروتين واحماض امينية، والعكبر او صمغ النحل هو مضاد حيوي 100%، وله خاصية

لحماية الخلية من عنصر غريب وذلك من خلال فرز هذه المادة لفصل هذا العنصر عن الخلية دون تعفن هذا العنصر بمختلف اشكاله جماد او حشرة او من الزواحف والقوارض، في حين غذاء الملكات ينتج من غدد الشغالات لتغذية الملكة واليرقات، وهو مفيد للانسان باعتبار انه يحتوي على مادة هلامية مفيدة تضبط هرمونات جسم الانسان وتعد علاجا للشيخوخة وتعزيز الشباب، بينما لسع النحل يخرج مادة السم الذي يعد علاجا للانسان

ويحرك الدورة الدموية لديه وتنشط الجسم كما لها فائدة لعلاج الروماتيزيوم ولها اشخاص مختصين بالعلاج، وهناك الكثير من الافراد عولجوا عن طريق سم النحل، وسعر الجرام الواحد وصل إلى 200 دينار.

? أبو عبداللطيف، كلمة أخيرة؟

? نأمل من الدولة الالتفات نحو النحالين، والعمل على توفير اماكن خاصة بهم بعيدا عن مواقع الجواخير بحيث تكون مناسبة لتربية النحل بطريقة صحيحة ونظيفة وذلك أسوة بأصحاب الحلال والمزارع، لاسيما ان النحال الكويتي يقدم خدمة مميزة للمجتمع بتوفير أحد انواع الأغذية المفيدة التي تستخدم في علاج الامراض، كما أننا لنا دور كبير في رفع راية الكويت في المحافل الدولية من خلال الفوز بالمسابقات العالمية. نفتقد الدراسات

ذكر النحال سالم العومي، اننا نفتقد الدراسات والابحاث الخاصة بالاشجار الكويتية المعتقة لاسيما المنتجة للاعسال ذات الجودة العالية، حيث من افضل الاعسال الناتج عن اشجار السدر، غير انه لا يوجد لدينا دراسات خاصة بمكونات وعناصر عسل السدر الكويتي ومدى اهميته وما خصائصه وفوائده.

نفتقر الوديان

قال العومي، ان الكويت تفتقر إلى وديان الاشجار القديمة النافعة مثل السدر، آملا ان تكون هناك اهتمامات في هذا الجانب والعمل على تخصيص مساحات لزراعة اشجار السدر كما تلك الموجودة في بعض دول الخليج مثل عمان التي تتميز بوجود الوديان.

الزفير المزعج

أكد العومي، أن النحالين يتجنبون المواقع القريبة من مصدر الكيماويات، موضحا أن النحلة حشرة رقيقة وصغيرة جدا تنزعج من زفير الانسان، إذ إنها لا تتحمل أي مواد كيماوية أو غيرها من المواد الضارة.

المناحل الجبلية

أشار العومي، إلى ان هناك الكثير من المناحل في نيوزلندا توضع على الجبال وذلك بعد نقلها عن طريق الطائرات المروحية، غير ان النحالين يقومون بمتابعة هذه المناحل بصفة دورية حسب عملية المتابعة لديهم وذلك من خلال صعود الجبال عبر وسائل النقل المخصصة لذلك مثل «البقي».

هندسة العيون السداسية

أوضح العومي، أن العيون السداسية الذي تصنعها الشغالات بشكل هندسي دقيق يعد الوعاء او المخزن الخاص باحتياجات النحلة، حيث يضع فيها حبوب اللقاء التي تتحول بعد ذلك إلى الخبر الذي يتغذى عليها النحل، ويضع أيضا فيها العسل، كما ان الملكة تضعها بيوضها في هذه العيون.

مصيدة سم النحل

أكد العومي، أن لسعة النحل لها فائدة كبيرة لعلاج بعض الامراض، حيث ان هناك مختصين لعلاج الامراض بسم النحل، مشيرا إلى أن كلفة السم مرتفعة جدا وسعر الجرام وصل إلى 200 دينار، موضحا ان هناك مصائد مخصصة لفرز وتجميع مواد السم تسمى مصيدة سم النحل التي توضع امام الخلية، ويستخدم فيها كهرباء مخففة واسلاك وزجاج وجلد مطهر، كما لها آلية معينة تدفع النحل بافراز السم، وهذا الالية معمول فيها في الخارج وليس في الكويت.

