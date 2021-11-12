«سانت ريجيس الدوحة».. العنوان الأرقى للضيافة الخليجية

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يعد فندق سانت ريجيس الدوحة العنوان الأرقى للضيافة الفندقية في قطر الذي يعتبر مزيجاً نادر الوجود من سحر الخليج العربي والشرق الأوسط والفخامة عالمية المستوى، يقدم لنزلائه قائمة مدروسة من الخدمات والأنشطة ووسائل الراحة.

يعد فندق سانت ريجيس الدوحة وجهةً لا تُنسى، لما يوفره من أجنحة رائعة وغرف مثيرة ومطاعم حائزة على الجوائز ومرافق ترفيهية فاخرة فئة 5 نجوم.

يقع فندق سانت ريجيس في الخليج الغربي، منطقة الأعمال المركزية في الدوحة، وبالقرب من أحد أجمل الأحياء، ألا وهو اللؤلؤة - قطر والقريب من المنطقة الدبلوماسية، ويضم 336 غرفة وجناحاً. تعتبر خدمة الخادم الشخصي (البتلر) في سانت ريجيس جزءاً من ابتكارات سانت ريجيس، وتعِد بأن تكون إقامة كل نزيل بالفندق عبارة عن ذكرى لا يمكن نسيانها أبداً.

ويبذل الفندق قصارى جهده لاستيعاب الضيوف وشغل أوقاتهم بوسائل الترفيه والتسلية، وبفضل الغرف والأجنحة التي توفر خدمات فاخرة حسب الطلب، تكمّلها وسائل الراحة المخصّصة وخيارات الأطعمة الراقية التي تتجاوز التوقعات والمرافق الترفيهية التي توفر الملاذ المثالي لجميع أفراد العائلة، كما يقدم الفندق مجموعة من المطاعم والصالات المنتقاة بعناية، ما يعتبر فاتحة عهد جديد في تاريخ تناول الطعام في قطر، حيث يوجد اثنا عشر مطعمًا منشودًا تعكس تراثاً عريقاً وثقافة قوامها التميز.

ولا تقتصر الخدمات في فندق سانت ريجيس الدوحة على هذا فقط حيث يوجد واحد من ارقى النوادي الصحية في الدوحة وهو نادي رمدي الصحي والذي يضم 22 غرفة معالجة خاصة حيث الاسترخاء مع علاجات نادي رمدي الصحي الراقية يُعد نادي رمدي الصحي الحصري ملاذًا ساحرًا للعقل والجسد والروح، إذ يقدم قائمة شاملة من علاجات الجسم والوجه والتدليك. ويوفر فندق سانت ريجيس الدوحة بوابة الدخول المثالية إلى عالم الرفاهية للأسرة بأكملها، بما يميزه من وجود حوض سباحة بالحجم الأوليمبي وشاليهات مطلّة على الشاطئ، وكلها مجهزة بجاكوزي خاص للتمتع بتجربة في منتهى الاسترخاء.

