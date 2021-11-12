خليفة المري لـ «النهار»: «عليان» يسلِّط الضوء على العلاقة بين الأب وابنه

النهار Weekend

أكد المخرج خليفة المري لـ «النهار» ان مهرجان أجيال هو أحد اهم المحافل التي يترقبها طيلة العام وهي المنصة التي خرج منها للعالم وانه في كل سنة وبعد انتهاء عروض الافلام ومع نهاية المهرجان يزداد شغفه لصناعة المزيد من الافلام.

قصة مؤثرة

وعن فيلم «عليان» الذي شارك به في المهرجان قال: تدور احداث الفيلم حول فتى بدويّ يُدعى حمد، تربطه علاقة صداقة وثيقة؛ بجمل حديث الولادة، أطلق عليه اسم عليان. يُفاجأ حمد في أحد الأيام بأن عائلته قد باعت عليان في السّوق، وينطلق في مهمة؛ لإنقاذ صديقه. تجري أحداث الفيلم في قطر، خلال فترة التّسعينات، في إطار قصّة مؤثّرة، عن طفل على عتبة المراهقة. ويسلّط الفيلم الضّوء على العلاقة الدّقيقة بين أب وابنه، في الوقت الذي يبدأ حمد فيه بتكوين صورته عن ذاته، ونيل استقلاليته.

رسالة الفن

وعن رسالة الفيلم قال صحيح ان الفن رسالة ولكن لا يجب على هذه الرسالة أن تكون مباشرة في مثل ما نراه من الأفلام التوعوية ‏وهذا الفيلم يسرد واقعاً جميعنا عشناه ويسلط الضوء على العلاقة بين الاب وابنه والتي نراها تتجسد في علاقته مع الجمل.

وبسؤاله عن اختياره لهذه القصة قال: لأنها قريبة من بيئتي وقريبة من هويتي وطفولتي فأنا من عائلة بدوية وكبرت ‏في الصحراء بين الجمال. ‏كانت هناك الكثير من الأفكار والنصوص الأخرى ‏ولكن رسيت على هذه الفكرة لأنها تعبر عن ‏واقع جميعنا عشناه في الجزيرة العربية وانا أفضل أن اخرج أي عمل قمت بكتابته وذلك لأنني قد تصورت العمل من البداية إلى النهاية في مخيلتي قبل أن أبدأ في إنتاجه ولكن لا يمنع إنني قد اخرج في يوم من الأيام نصاً ليس من كتاباتي وهذه هي الحال في عالم صناعة الأفلام فالعلاقة بين المخرج والكاتب علاقة قوية وكل منهم يساعد الآخر للوصول إلى الأفضل.

الأفلام الطويلة

وبسؤاله عن الجديد قال: لدي الكثير من المشاركات في مهرجان اجيال وجميع الافلام قمت بتصويرها وانتاجها بنفسي فقد فاز أول فيلم لي في سنة 2015 وقد كان فيلم بامكانيات محدودة والآن أنا أشارك في فيلم بميزانية اكبر وطاقم أكبر بكثير وهو من إنتاج مؤسسة الدوحة للأفلام من خلال صندوق الفيلم القطري بالتعاون مع ستديوهات كتارا واطمح الى ان ابقى شغوفاً وفعالاً في ذلك المجال.

واضاف ايضا: نحن نشهد الآن بداية الانطلاقة للافلام الطويلة، وفيلم عَليان هو خير مثال فعندما عرض على نقاد الافلام في قُمرة ذكروا انه فيلم قصير ولكن يحظى بروح الفيلم الطويل وقد شجعني ذلك على خوض التجربة في الافلام الطويلة او المسلسلات وانا اطمح ان ابدا انتاج اول فيلم طويل لي في المستقبل القريب وان لا اتوقف عن صناعة الافلام.

