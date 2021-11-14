يا أصحاب الصحف اتحدوا!

الاخيرة

في منطقة مضطربة استُهدفت دولها عام 2011، وقبل ذلك وبعده، ليس من الحكمة على الإطلاق الحديث بخفية شديدة عن عدم أهمية الصحف الورقية ومثلها الإعلام الرسمي، كون البديل عن هذين الإعلامين المهنيين المحترفين المحترمين هو ترك دولنا ومجتمعاتنا وشعوبنا مكشوفة أمام خطط التآمر والتفتيت والتشطير واستعداء الشعوب على الشعوب...

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إن لعبة حروب الجيل الرابع الدائرة على قدم وساق في منطقتنا العربية والتي فتتت الأوطان وأسالت الدماء وأدخلت الشعوب في حروب أهلية لم تخرج منها بعد، تقوم تلك الحرب الرابعة المدمرة على أربعة محاور أولها ضرب شرعية الأنظمة الحاكمة والثاني الإخلال بالأمن والانتقاص من احترام وهيبة السلطات الدستورية، والثالث تسهيل وتكرار التهجم على رجال الجيش والداخلية، والرابع ضرب مصداقية الإعلام المهني المحترف الرسمي منه والخاص، لصالح تعظيم وتفخيم أهمية إعلام الأشباح وإشاعة مقولة... «انظروا» فمقابل مشاهدة الآلاف «الحقيقيين» للإعلام المحترف، هناك الملايين «الزائفون» الذين يتابعون إعلام التشدد والتطرف والتآمر...

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تحتاج قيادات الدول العربية والخليجية معرفة أنها مستهدفة عاجلاً أو آجلاً بمشاريع الدمار، وأن منع السقوط لا يُترك للصدف بل لتخطيط مسبق يتم في الأيام البيضاء تحضيراً للأيام السوداء القادمة لا محالة، فمن استهدَف وأسقَط دول الحاضرة العربية الكبيرة لن يترك من هي أصغر منها، لذا فعلينا أن نعزز ونقوي المحاور الأربعة سالفة الذكر ومنها تقوية الإعلام الرسمي بتطويره، وجعله مصدراً مهماً للمعلومات والأخبار وكل ما يرغب به الناس، وتقوية الإعلام المهني الخاص بعشرات السبل والطرق من قِبل الدولة لا تقوية إعلام الأشباح، كما يحدث الآن...

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آخر محطة:

(1) على أصحاب الصحف أن يبادروا إلى تشكيل اتحاد للملاك للنظر في كيفية تعزيز دور الصحف في المجتمع ومثل ذلك إيجاد اتحاد لأصحاب الفضائيات المحترفة ضمن ضوابط معينة فالبديل لهذين الاتحادين... الطوفان!

(2) يجب تشجيع نهج الأعمال المشتركة بين الإعلامين الرسمي والخاص لجذب المشاهدين لهم، وعدم تركهم لمن يتلاعب بعقولهم ومشاعرهم.

