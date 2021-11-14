بريتني سبيرز تحتفل بحريتها

الاخيرة

أعربت بريتني سبيرز عن سعادتها بـ «افضل يوم على الاطلاق» بعد ان انهت محكمة في لوس انجلوس الجمعة، الوصاية على نجمة البوب التي ظلت تسيطر على شؤون حياتها لمدة 13 عاما. وكافحت نجمة موسيقى البوب «39 عاما» لانهاء الترتيبات القانونية المعقدة التي فرضت عليها عام 2008، معبرة عن سعادتها الغامرة و«غردت» عبر تويتر، قائلة «احب المعجبين بي كثيرا.. انه جنون! اعتقد انني سأبكي بقية اليوم! انه اجمل يوم على الاطلاق.. شكراً لله». وسمح خلال الاشهر الاخيرة لبريتني توظيف محاميها الخاص، حيث عينت محامي هوليود المشهور ماثيو روزنغارت وقدمت للمحكمة طلبا لاعتماد محاسب تحت وصايتها، بعدما رفعت دعاوى اساءة ضد والدها جيمس سبيرز. وتم فرض الوصاية على سبيرز واسنادها لوالدها بعد تعرضها لانهيار عام وخضوعها للعلاج من مشكلات نفسية لم يتم الكشف عنها.