لمن يهمه الأمر

الاخيرة

معالي/ وزير المالية المحترم تحية طيبة وبعد الموضوع: المشروعات السياحية بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بوجود? مرافق تابعة لشركة المشروعات السياحية لم يتم اغلاقها بعد، وتشمل مجمع أحواض السباحة ونادي الشعب ونادي رأس السالمية، لذا نأمل منكم سرعة اتخاذ قرارات الاغلاق لتكتمل لدى الشركة دائرة الافلاس السياحي والترفيهي، آملين منكم الابقاء على مرفق أبراج الكويت حتى تجد الشركة مكانا تقيم فيه مؤتمراتها الصحافية بالاضافة الى التوسع في فكرة انشاء دورات المياه الذكية مع تسجيل حقوقها خشية من استنساخها في دول أخرى. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام مقدمه مواطن «ضايق خلقه»