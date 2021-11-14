«المومس الفاضلة».. برلماني مصري يحوّل العنصرية إلى «إباحية»!

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جدل كبير شهدته مصر خلال الساعات الماضية، بعد اعلان الفنانة الهام شاهين عن نيتها تقديم مسرحية «المومس الفاضلة» للأديب الفرنسي جان بول سارتر، على ان تتولى اخراجها الفنانة القديرة سميحة ايوب.

ولم يقف الجدل عند حد شبكات التواصل الاجتماعي، بل وصل الى ساحة البرلمان المصري، حيث تقدم نائب بطلب احاطة موجه الى رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة بسبب المسرحية، التي اعتبرها بمثابة «فن اباحي» لا يناسب عادات وقيم المجتمع.

في المقابل، ردت الهام شاهين على ما جرى في تصريحات خاصة لـقناة «العربية» قائلة: «أنا واثقة انه مقراش(لم يقرأها) المسرحية»، مشيرة الى ان العمل قدّم في مصر عام 1965 اي منذ اكثر من 50 عاماً. وأضافت ان المسرحية لاقت حينها نجاحاً كبيراً من قبل الجمهور والنقاد، لافتة الى انها قدمت على اهم مسارح الدولة المصرية، وهو ما يجعلها تتساءل «هل الشعب اتغير؟.. هما بدلوا الشعب؟».

كذلك، اوضحت الفنانة المصرية انه بعد عرض المسرحية حضر الكاتب المسرحي الفرنسي جان بول سارتر الى مصر بصحبة الكاتبة سيمون ديبوفوار والتقيا بالفنانة سميحة ايوب، حيث انحنى لها سارتر احتراماً لكونها قدمت له اعمالا مختلفة من بينها هذه المسرحية.

وأضافت انه التقى خلال زيارته لمصر بكل المثقفين، مشيرة الى ان لديها صوراً في منزلها لهذه الزيارة، كما انه التقط صورة مع الرئيس المصري جمال عبدالناصر، وتساءلت «هل كانت العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع في ذلك التوقيت مختلفة عن العادات والتقاليد الآن؟».

وتابعت «هل كانت مصر دولة تانية في الستينيات؟»، مشيرة الى انها تحاول ان تعيد تقديم الأدب العالمي، متسائلة «لماذا يعترض البعض والأمر مازال مجرد فكرة؟».

وأوضحت انها قررت امام هذا الهجوم ان تستبدل كلمة «المومس» وتضع بدلاً منها «علامة استفهام»، من اجل ان يتماشى ذلك مع الشعب، على حد قولها.

من جهتها قالت الفنانة سميحة ايوب ردا على التحرك النيابي ضد المسرحية: «عايزين يرجعونا الكهوف تاني».

واستوحى الكاتب الفرنسي رواية «المومس الفاضلة» خلال زيارته الى الولايات المتحدة، واطلاعه على تفاصيل قضية شهيرة للعنصرية ضد السود، وهي «قضية سكوتسبورو»، التي تم اتهام 9 من المراهقين السود الذين تصادف وجودهم ضمن ركاب احد القطارات، بالاعتداء على فتاتي ليل من البيض، وتم انزالهم في منتصف الرحلة والقبض عليهم في مقاطعة «سكوتسبورو».

واعترفت واحدة من العاهرتين امام القاضي ان التسعة المتهمين لم يعتدوا عليها، لكن المحلفين والمحكمة رفضوا شهادتها وحكم على ثمانية متهمين بالاعدام، فيما عاش المراهق التاسع ويدعى روي رايت، وكتب شهادته في كتاب استوحى منه جان بول سارتر رواية المومس الفاضلة. التي تدور احداثها داخل قطار، حيث يقع الاعتداء. ثم تتعرض الضحية الى ضغط من والد مرتكب الجريمة الأبيض وهو سيناتور في الكونغرس الأميركي، والذي يجبرها على الشهادة في المحكمة ضد الرجل الأسود الذي لا تكشف احداث الرواية اسمه ويتم الاشارة اليه دائما بـ«الزنجي».

