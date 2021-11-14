«الجائحة» والعالم المتغير

آراء

لا نصدق أن العالم يتغير حتى نرى آثار هذا التغيُّير حولنا ونشهد بصماته في مجالات متنوعة ولها أثر مباشر على حياتنا اليومية، واليوم سأركز على السفر حيث سابقا كنا نحجز ونركب الطائرة ونصل ونتوجه إلى الفندق بدون أي تعقيد، لكن اليوم وبعد جائحة «كورونا» تغير قرار السفر وتعقد واصبحنا نحتاج الى عمل ما يلزم لضمان سلامتنا وسلامة العالم، فمن أراد السفر يجب أن يلتزم بالإجراءات فلابد لمن تم تطعيمه بلقاح ضد «كورونا» أن يحدد عدد الجرعات ووقتها ويقدم شهادات لضمان صحته وخلوه من «فيروس كورونا»، ويطلب منه التأمين الصحي والتسجيل في المنصات الإلكترونية المصممة لمتابعة مجرى رحلته وتربطه بحالته الصحية.

يصل المسافر لوجهته وبأي بلد كان سيجد درجات من الاجراءات الصحية المتبعة منها الاقل ومنها المتشدد، لكن بأي حال ترى هذا التغيير على وجوه الناس وحرصهم في المطارات والمواصلات والمحلات، والكل يتساءل إلى متى هذا التعقيد والحرص؟!

نأخذ نفسا عميقا،،،

بلا شك فإن هناك جوانب كثيرة تغيرت في حياتنا كالصحة والتعليم والعمل والتسوق وغيرها، جوانب تجعلنا نستشعر نعم الله علينا فكم من امور كنا نفعلها بشكل تلقائي بدون استشعار خطورتها، وسبحان الخالق الذي جعلنا نتأمل في هذا الفيروس المجهري بحجمه وبالمقابل مدى حجم تأثيره والتغيير الذي سببه في هذا العالم، ونتأمل في تعقيدات بعض الاجراءات وبالمقابل نشعر كم نحن محظوظون بأن نعيش في عالم واع وحريص على صحة وسلامة الناس ونشعر بحرص البشر على سلامة كل منهم حتى أصبحنا نبتهج ونحن نعيش في عالم يشعر بقيمة البشر وكل ما يفرق بيننا هو الايجابية والسلبية في فحص الـ «كورونا».

