الهمز واللمز بالوحدة الوطنية.. خط أحمر

آراء

الهمز واللمز والقيل والقال غير مسموح به أبدا به عندما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الوطنية التي هي سورنا الواقي والنسيج المتين الذي تتكسر امامه كل الأشياء، والشواهد كثيرة وخصوصا وقت الأزمات والشدة، فالكويت عاشت ثمانية أشهر لم نكن نعرف أن هذا بدوي أو حضري، سني أو شيعي، وكنا جميعا هويتنا وفصيلة دمنا هي «كويتي» فالخطر والموت والاعتقال والتعذيب والتنكيل من قبل المحتل شمل جميع أهل الكويت بكل طوائفهم.

نحن أقوياء بوحدتنا الوطنية والتي هي السور الواقي والمنيع ضد أي خطر يهددنا فنحن لا نملك جيشا مليونيا ولا أسلحة مدمرة لكننا نملك وحدة وطنية قادرة على التصدي لأي خطر. ولهذا لابد من التصدي لأي فئة تتناول قضية وحدتنا الوطنية بالهمز واللمز، ولا بد من محاسبة من أخطأ بحق الكويت وأمنها واستقرارها مهما كان اسمه فأمن الكويت وأهلها لا يمكن المساومة عليهما. وهناك رائحة عفنة وخبيثة خرجت علينا قبل ايام بالهمز واللمز ولابد من التصدي والوقوف ضدها.

هناك نماذج لدول قريبة منا فلنشاهد ماذا حدث لها عندما ضربت وحدتها الوطنيه فالعراق ولبنان أكبر دليل، وجميع أهل الكويت وبمختلف طوائفهم وتسمياتهم ولاؤهم الاول والاخير للكويت وليس لاي جهة اخرى، واذا كان هناك من له ولاءات خارجية فلنتصد له ونقف ضده وانا أشك بوجود كويتي ولاؤه ليس للكويت.

يا اهلي وعزوتي فلنختلف في كل شيء وفي كل المجالات إلا في وحدتنا الوطنية فلا مجال للاختلاف أو التشكيك والحديث فيها وغير مسموح لاي شخص ان يوزع الولاءات ويصنف البشر حسب اهوائه ومزاجه فالكويت تتسع للجميع وتحب وتريد الجميع، وعلينا جميعا الحفاظ على وحدتنا الوطنية والوقوف ضد من يريد المساس فيها لأنها كما ذكرت هي سر قوتنا وسورنا الواقي ونسيجنا ضد الأخطار.

في الختام أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها، وأدعوه -عز وجل- أن يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

