العفو والاستقالة

آراء

أحياناً يعيد التاريخ نفسه وأحياناً نجد الأيام والأحداث متشابهة، لذا علينا الأخذ بالعبر ودراسة الماضي لمعرفة الحاضر، ومن الغباء تكرار التجارب الخطأ بنفس التجربة وتوقع نتائج مغايرة أو جديدة.

تم بحمدالله وفضله ثم بأمر من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه توقيع العفو عن المغربين وسجناء الرأي وغيرهم من أبنائه وبناته أبناء الكويت ممن يشملهم العفو الأميري، وقد تزامن هذا التوقيع والعفو مع تقديم الحكومة استقالتها، ونرجو أن تكون بداية عهد جديد وصفحة جديدة بعنوان واضح ومواضيع واضحة وغير مبهمة لرسم خارطة طريق تنهض بها الكويت من جديد، وعدم تكرار أخطاء الماضي، والمضي نحو مستقبل مشرق وكويت جديدة.

المطلوب والأمر المتوقع، أن زمان المجاملات قد ولى ولا وجود له ولا للفساد والفاسدين، وكل أمر سوف يتم يجب أن تكون له معايير بما هو مستحق، ويجب محاسبة كل فاسد وتطبيق القانون على الجميع دون الافلات من العقوبة.

