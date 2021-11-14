المزارع الصالح سعود الصالح.. في ذمة الله

آراء

فقدت الحركة الزراعية يوم الثلاثاء 9/11/2021 رائداً من روادها الأوائل؛ أسهم بإخلاص ومثابرة على امتداد حوالي نصف قرن بتأسيس المناطق الزراعية في أقصى شمال الكويت وجنوبها..

إنه العزيز سعود عبدالعزيز الصالح (أبوبدر) الذي وافاه الأجل المحتوم وهو في حوالي الثمانين من عمره بعد صراع طويل مع المرض.. أقعده بضع سنين..!

عرفته مع بداية عملي في مجلة «المزارع» أوائل السبعينات من القرن الماضي..عندما كان يدير تجارة الحبوب عبر محله الصغير في ساحة الصفاة.. ثم في تجارة المضخات الزراعية في معرضه الكبير بالشويخ، ومكتبه الوثير في سوق الكويت القريب من دروازة العبدالرزاق - بعد تجديده وتطويره - .. فقدَّم الحبوب لحمام الصفاة قديما صباح مساء؛ ليتكاثر ويعشش في أنحائها القديمة والحديثة.. وقدَّم المساعدات لقاصديه.. والدعم والتشجيع للمزارعين الأوائل … لتأسيس اتحادهم.. وتطوير أساليب استخراجهم لمياه الري في مزارعهم المعدودة آنذاك في العبدلي والوفرة..

كما كان مؤسساً لمنطقة العبدلي الزراعية؛ فهو من المزارعين الذين اقتحموا الصحراء الممتدة في شمال البلاد؛ فحولوها بعد طول عناء.. إلى مزارع تطرح الخيرات منذ الستينات حتى الآن.

ومن زملائه الذين شاركوه هذا الاقتحام الكبير والعظيم للبلاد والعباد المرحوم الشيخ مبارك صباح الناصر أول رئيس للاتحاد الكويتي للمزارعين عام 1974 والمزارع عبدالرحمن الصفران والمزارع فهد ثنيان الغانم والمرحوم إبراهيم العبدالرزاق.. وعبدالرحمن المجحم وإخوانه الكرام.. وغيرهم كثر..

كان - رحمه الله - مهموماً بمشاكل المزارعين والحركة الزراعية، يريد الأفضل دائماً ومن يريد الأفضل في عالمنا العربي يتعب … ويُتعب من حوله؛ لأن السَّعي للأفضل عندنا بطيء…. لا يلبي طموحات الرجال الجادين ولا عزائمهم القوية.. أمثال الرجل الصالح سعود عبدالعزيز الصالح..

ومازلت أذكر كلماته البليغة في إحدى لقاءاته الصحافية التي كان مقلَّاً فيها: «نحن جئنا إلى العبدلي على امتداد الصحراء الشمالية، لنزرع النخيل والسدر ونعمّر ونعيش في العبدلي.. لا لنزرع الخيار والطماطم والبامية والباذنجان.. فقط ونزورها خطفاً.. فلو كنا نريد زراعة الخيار والطماطم والبامية والباذنجان.. فقط لزرعناها …بالقرب من عاصمتنا «الكويت» ووفرنا عناء الوصول إلى هذه المزارع الحدودية النائية في العبدلي..»

داعياً إلى تخصيص دعم حكومي للنخلة بأضعاف الدعم المخصص لإنتاج الخيار والطماطم وما إليها من خضراوات وثمريات موسمية ( زائلة ) لأن النخلة ركن أساس لتحقيق الأمن الغذائي في منطقتنا العربية..

لذلك؛ كانت جلسته المفضلة عندما يجيء إلى العبدلي يعيش بضعة أيام في مسكنه الريفي البسيط والنظيف.. وسط مزرعته المنظمة المليئة بأشجار النخيل الباسق والسدر الوارف.. ينساب الماء الجاري من بينها؛ ليسقي نبات الجت والشعير الضروري لتغذية أغنام المزرعة وطيورها.. وبعض الخضراوات والثمريات لرفد السوق المحلية بخيرات الأرض الصحراوية وطيباتها العديدة.

لكنه كان يركّز على النخيل المثمر ومن الأصناف المرغوبة..ويتمنّى أن تغدو مزرعته بستانا يضاهي بساتين البصرة العراقية المجاورة للعبدلي الكويتية!

كان رحمه الله فخوراً بأنه مزارع يحبّ الزرع في حلِّه وترحاله؛ وقد امتد حبّه للزراعة إلى خارج الكويت؛ فأنشأ مزرعة رائعة في دولة الإمارات العربية الشقيقة مستفيداً من دعم حكومتها الكبير للمزارعين.. لأنه يحب دائماً أن يعيش وسط الخضرة البديعة ويؤمن بأن الزراعة لأهل الخليج مهمة وهامة، والحكومة الرشيدة في رأيه هي التي تولي اهتماماً خاصاً بالزراعة وتشجّع مزارعيها على الإنتاج بكل وسيلة ممكنة.. لذا فإن زيارته لمزرعته في العبدلي لم تنقطع إلّا بفعل أمراض الشيخوخة الصَّعبة.. ولم يفكّر يوماً بأن يبيع مزرعته أو يجزّأها لبيعها، بالعكس؛ كنت أجده سعيداً وهو يرى أولاده بدر وناصر ووائل وأحمد يهتمون بالمزرعة ويترددون عليها وأولهم ابنه البكر بدر (أبوخالد) الذي ورث عن أبيه حبّ العبدلي والكرم ومساعدة الآخرين..

كما كان المزارع سعود عبدالعزيز الصالح من أوائل الذين عادوا لمزارعهم بعد تحريرها من براثن جيش صدام عام 1991 فعمَّرها.. وأعاد الحياة فيها من جديد؛ لأنه يؤمن بأن الزراعة ولا سيما الحدودية هي أول مجال الدولة المنشودة في الكويت وأفقها الواسع العامر الخصيب.. ومن هذا المنطلق كان كثيراً ما يشكو البطء في تعمير المناطق الزراعية النائية …والمزارع الصالح عندما يتكلم… يكون صريحاً جريئاً لا يجامل، يشخّص المشاكل بخبرة رجل جاد أصيل واعٍ مستنير بما يدور حوله من أحداث سياسية واقتصادية.. بهدوء وتؤدده..

وكان الراحل سعود الصالح يؤمن كذلك بأن أزمة الحركة الزراعية تكون في قيادتها؛ لذا وجب اختيار هذه القيادة اختياراً حراً سليماً من بين المزارعين المخلصين الذين يمثّلون الإرادة الشعبية الذاتية والرقابة الذاتية والمسؤولية البعيدة عن القيود الوظيفية.. وانطلاقاً من هذا المفهوم يذكر «الصالح» بالخير إدارة المرحوم محمد أحمد الرشيد وزملاءه في الاتحاد الكويتي للمزارعين أوائل الثمانينيات.. ويقول: كان محمد الرشيد صوت الحق والتعبير الأمين عن آلام وآمال المزارعين الكويتيين، يقدّم المصلحة العامة على الخاصة.. مثمناً ما قدّمه جاسم أحمد الأمير نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين لمدة طويلة من خدمات حقيقية للمزارعين..

ويمتدح دور الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في عهدة الشيخ إبراهيم الدعيج الصباح، ففي عهدته صار للزراعة هيبة؛ وخاض المزارعون أروع تجربة لزراعة القمح بتوسّع في مزارع العبدلي والوفرة.. فحققوا نتائج باهرة مازالت موضع فخر واعتزاز للكويتيين جميعاً..

ويتمنّى «الصالح» أن تعود هذه التجربة من جديد بغض النظر عن كلفتها؛ فمن الأهمية أن تتجه الكويت لزراعة المحاصيل الاستراتيجية (القمح والشعير والذرة) أو شبه المحاصيل الاستراتيجية (البطاطا والبصل والثوم) مهما كانت كلفتها المالية.. الأمر الذي يقتضي زراعة الحبوب بأسلوب آلي متطور في مزارع كبيرة شاسعة.. وهذا سرّ معارضته الشديدة لتجزئة مزارعنا الكبيرة في العبدلي أو تقسيمها لمزارع صغيرة أقل من 50 ألف م 2. فزراعة الحبوب والمحاصيل شبه الاستراتيجية تحتاج إلى مزارع كبيرة شاسعة..

رحم الله الفقيد المعطاء سعود عبدالعزيز الصالح (أبوبدر) وأسكنه فسيح جناته؛ وعوّضنا عن رحيله خيراً..

والعزاء لأبنائه الأعزاء..

و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

