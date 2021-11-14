الفضالة: خدمات وتسهيلات تعليمية وصحية لـ«البدون»

أول النهار

استقبل رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ثلُة من ممثلي مؤسسات العمل الخيري الذين لبوا دعوته الكريمة من خلال تنسيق اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية لهذه الزيارة.

وقد تركزت مجريات هذا اللقاء في محورين أساسيين شملا الاطلاع على إنجازات الجهاز بشأن البدون حيث تم فيه استعراض مجمل الإنجازات التي حققها الجهاز من خلال مجموعة من الإجراءات.

وقد استعرض الفضالة الخدمات التي تقدمها الدولة بأجهزتها الرسمية ومؤسساتها الخيرية في هذا الصدد، ومنها على سبيل المثال، الخدمات والتسهيلات المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية خاصة مجال الصحة والتعليم والتي ضمت توفير التعليم المجاني حيث على سبيل المثال بلغ عدد المسجلين بالمدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2019-2018 ما مجموعه 13682 طالبا وطالبة، مساعدة الدارسين في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المستفيدين من مساعدات الصندوق الخيري ما يقارب 15448 طالبا وطالبة بكلفة بلغت 5.478.155 (ما يربو عن خمسة ملايين) دينار كويتي، العلاج المجاني حيث يعامل المقيمون بصورة غير قانونية معاملة الكويتيين من حيث الرسوم والأجور حيث قام الجهاز المركزي بالاجتماع مع ممثلي وزارة الصحة وصدر على أثره قرار بإعفاء المقيمين بصورة غير قانونية الحاملين للبطاقات سارية المفعول أو الحاملين لبطاقات الضمان الصحي من جميع رسوم العلاج.

وأوضح الفضالة ان الجهاز المركزي يقدم مجموعة من الخدمات الإنسانية الأخرى منها الخدمات التموينية حيث يتم منح المقيمين بصورة غير قانونية بطاقة تموينية أسوة بالكويتيين وبلغ عدد المستفيدين قرابة 85000 بكلفة تقارب 18 مليون دينار خلال عام 2018.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى جهود المؤسسات الخيرية الحكومية والمؤسسات الخيرية الأهلية من جمعيات ومبرات خيرية في مساعدة فئة البدون حيث بلغ مجموع المساعدات المالية التي قدمها بيت الزكاة الكويتي من سنة 2015 إلى سنة 2020 ما مجموعه 79 مليون دينار، استفاد منها ما يقارب 16 ألف أسرة، بينما بلغ مجموع المساعدات العينية المقدمة 6.165.199 دينار استفاد منها أكثر من أربعة آلاف أسرة، بينما بلغ مجموع المساعدات المالية والعينية التي قدمتها مجموعة من الهيئات الخيرية الأهلية الكويتية خلال نفس الفترة ما يفوق 21 مليون دينار، وغيرها من الخدمات الانسانية العديدة الاخرى.

وتضمن المحور الثاني من اللقاء الاستماع إلى استفسارات الأعضاء بخصوص دور الجهاز في مساعدة مؤسسات العمل الخيري في المساعدات المقدمة لشريحة البدون اسوة بما يتم في الاستفسار عنه في حالة مساعدات شريحة الاسر المتعففة الكويتية والوافدة من حيث الاستعانة بخدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وقد اتسم اللقاء بحسن الاستقبال والوضوح وتوفير المعلومات المعروضة بشكل شفوي ومطبوع والمصارحة.

وقد قام الجهاز بتوزيع نسخة من كافة المراسيم الاميرية وقرارات مجلس الوزراء الموقر المنظمة لعمله ولعلاقته بالوزارات والمؤسسات الرسمية وإبداء أوجه التعاون المباشر ان كانت هناك حاجة، مع التأكيد على ان الجهة المباشرة المسؤولة عن مؤسسات العمل الخيري هي وزارة الشؤون الاجتماعية متمثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

