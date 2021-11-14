سفارتنا في هولندا: خذوا حذركم من ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

أول النهار

أهابت سفارة الكويت لدى مملكة هولندا برعاياها المتواجدين في المملكة اخذ جميع التدابير الاحترازية واتباع الاشتراطات الصحية المفروضة من قبل السلطات المحلية بسبب الارتفاع الكبير في حالات الاصابة اليومية بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت السفارة في بيان صحافي تلقت (كونا) نسخة منه: انه في حالات الطوارئ يرجى التواصل مع السفارة من خلال خط الطوارئ على الرقم التالي: 639374157 31+ وكان رئيس الوزراء الهولندي المؤقت مارك روته أعلن فرض اغلاق جزئي في البلاد لمدة ثلاثة اسابيع للسيطرة على العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) مشيرا الى ان الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ مساء يوم أمس السبت.

وأعلنت السلطات الصحية في هولندا الخميس الماضي تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بالفيروس التاجي بأكثر من 16300 حالة إصابة جديدة.

