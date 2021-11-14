استعادة الأموال «المنهوبة»

الأولى

? كتب عمر أبو الفتوح

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، عن توجه الجهات المختصة للتعاقد مع شركات اجنبية امنية محاسبية خاصة، لاسترجاع اموال البلاد المنهوبة، عبر طرق قانونية عدة، لكن بشكل مختلف عن الروتين الدولي العام.

وشرحت المصادر قائلة «ان الطرق الحكومية - الحكومية، في استرجاع الاموال المنهوبة، تأخذ وقتاً طويلاً للغاية وتمر باجراءات معقدة، وفي الأغلب لا يتم تحصيل اي من تلك الأموال بسبب جمود قوانين بعض الدول المضيفة للهاربين، والتي لا تسمح في أغلب الأحوال بتسليم المتهمين لديها.

وبينت ان هناك استقراء لما قد توفره شركات التحصيل الخاصة في هذا الصدد، عبر الملاحقات القانونية السريعة والدخول في مفاوضات جادة على المبالغ المنهوبة، والتي قد تفضي الى التنازل عن جزء منها لصالح استرداد الأجزاء الأخرى.

وتابعت المصادر قائلة: انه قبل التعاقد يتم استجلاب العروض من الشركات القوية في هذا المجال، لاستبيان السعر ودراسة مدى جدوى التعاقد حتى لا تضيع اموال اضافية على الدولة.

من جانب آخر، كشفت مصادر لـ«النهار»، عن اجراء تعديلات في قيادات الصف الأول للعديد من الجهات الحكومية، خاصة بين من لم يستطيعوا تحقيق انجازات على ارض الواقع، حيث اشارت الى ان التغيير سيكون ما بين 60 الى 70%، لمواكبة فلسفة الاصلاح والتطوير.

وأضافت ان الجهات المختصة قامت خلال الأشهر الماضية بتقييم دقيق وشامل للقيادات، عبر قراءة متأنية وموضوعية لملف انجازاتهم داخل الجهات التي يعملون بها.

ولفتت الى ان شروطاً اضافية تم وضعها من قبل عدد من الوزارات لتولي الشواغر القيادية، بجانب الشروط الموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر معنية لـ «النهار» عن توجهات حكومية جادة لاجراء تعديلات على عدد من القوانين المنظمة لعمل عدد من هيئاتها خلال الفترة التي تلي التشكيل الحكومي، وذلك في اطار جهودها الرامية لضبط الأداء المالي ومنع الهدر في الانفاق.