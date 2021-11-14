صَدرت.. وفُرجت

الأولى

تنشر الجريدة الرسمية «كويت اليوم» مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص.

وضم المرسومان اللذان سينشران في عدد الجريدة اليوم 35 اسما حيث شمل المرسوم رقم 202 لسنة 2021 بشأن العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص 11 اسما.

وتضمن المرسوم خمس مواد نصت المادة الأولى منه على الآتي: «يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاشخاص المحددة اسماؤهم بالمرسوم في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزئي».

فيما شمل المرسوم رقم 203 لسنة 2021 بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص 24 اسما.

وتضمن المرسوم ست مواد نصت المادة الأولى منه على الآتي: «يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاشخاص المحددة أسماؤهم بالمرسوم». وشملت الفقرة أ من المادة الأولى من المرسوم القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزئي شخصين. فيما شملت الفقرة ب من المادة الأولى من المرسوم القضية رقم 1066 لسنة 2019 تمييز جزئي أربعة اشخاص.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على الآتي: «تخفض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على كل من المحددة اسماؤهم بالمرسوم في القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزئي إلى النصف» وتضمنت 18 اسما.

من جانب آخر غادر امس النائب د. عبيد الوسمي البلاد إلى الولايات المتحدة الاميركية لاجراء عملية جراحية مقررة له ثم استكمال فترة العلاج، في حين يعود الى ارض الوطن من تركيا بعض المعفو عنهم غدا الاثنين على ان يصل مسلم البراك يوم الاربعاء.

على الساحة البرلمانية، كشف عضو مجموعة التسعة النائب مرزوق الخليفة ان اهداف كتلة الـ 31 في دور الانعقاد السابق كانت تتعمد التأزيم عبر تعطيل الجلسات والتصويت على القوانين والطلبات والجلوس على مقاعد الوزراء. واوضح في حديث لاحدى الديوانيات ان الأغلبية النيابية كانت تسعى الى حل المجلس لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتغيير الرئيسين ولكن للأسف هناك من سعى الى تفكيك الأغلبية.

وتدارك قائلا : ومع ذلك أعتقد أن الأغلبية سترجع كما كانت وذلك سيكون بفضل الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي الذين سيجبرون النواب المترددين على العودة إلى جادة الصواب.

وأضاف : سنسعى في المستقبل الى تنقيح الدستور لمزيد من الحريات ولكن في البداية يجب على كتلة الأغلبية أن تعيد تقديم قانوني إشهار الأحزاب والانتخابات وفق القوائم النسبية.

من جهة أخرى، يبدو ان مجموعة التسعة النيابية تسعى الى تصعيد سياسي لكنها قررت «فرملته» لحين عودة المعفو عنهم من تركيا وترقبا للتأكد من مصداقية الحكومة في رفع تقارير اخرى للعفو الاميري، الا ان هذه الخطوة، حسبما علمت «النهار» من مصادرها، سيكون عمرها قصيرا وستؤدي الى تعكير انسيابية اقرار التطلعات التشريعية التي تستدعيها المرحلة الراهنة.

في المقابل سيواجه هذا التصعيد سورا نيابيا بقيادة النائب د. عبيد الوسمي من اجل تمرير اجندة الحوار الوطني، كقوانين وتصفية الاستجوابات من الشخصانية.