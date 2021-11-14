«البترول» تقترض 6.750 مليارات دينار خلال 3 سنوات

الأولى

تترقب الأوساط النفطية والعاملون في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، اختيار الرئيس التنفيذي القادم خلفا للحالي هاشم هاشم، الذي تنتهي مدته آخر ديسمبر القادم. وكشفت مصادر مطلعة لــ «النهار» عن ان هناك 4 مرشحين لتولي منصب الرئيس التنفيذي يتصدرهم اثنان من داخل القطاع هما: الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» الشيخ نواف سعود الصباح، يليه الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» وليد البدر، فضلاً عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري، والمستشار المالي السابق لمؤسسة البترول خالد العجيل. من جانب آخر كشفت مصادر نفطية لـ«النهار»، عن انخفاض قيمة قروض مؤسسة البترول المزمع اقتراضها من البنوك المحلية والعالمية لنحو 8 مليارات دينار من اصل 12 ملياراً مقدرة، بنسبة انخفاض 40 %. واكدت ان المؤسسة كانت قد حصلت على موافقة مجلس الوزراء لاقتراض الـ 12 ملياراً الا انها خفضت برنامجها الاستثماري، بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات كورونا. وقالت المصادر لــ«النهار» ان المؤسسة اقترضت 1.3 مليار دينار من الـ8 مليارات، وتسعى لاقتراض 6.750 مليارات خلال السنوات الثلاث القادمة. واوضحت ان مبلغ الاقتراض سوف يوجه للصرف على مشروعات رأسمالية تحتاج اليها شركات نفط الكويت والبترول الوطنية والشركة الكويتية للصناعات المتكاملة «كيبك». وشددت على أن اللجوء الى الاقتراض يأتي نتيجة تزايد حجم الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية والتنموية للمؤسسة وعلى الأخص الإنفاق الرأسمالي المتعلق باستكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز وصناعة التكرير والبتروكيماويات داخل الكويت.