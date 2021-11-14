مقتل 3 أشخاص بانهيار مبنى في القاهرة

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لقيت سيدة وابنتها وحفيدتها مصرعهن، أمس، في انهيار مبنى بمنطقة روض الفرج شمالي القاهرة. وقرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار رقم 10 بشارع سيدي الحلي ميدان السوق القديم خلف مسجد سيدي الحلي بحي روض الفرج وبيان مدى تأثرها من الانهيار. ووجه المحافظ لرفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة. وكانت غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغا بانهيار عقار مكون من طابق ارضي و4 طوابق جدران حاملة وأسقف خرسانية، وتم اخلاء العقارات المجاورة احترازيا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.

