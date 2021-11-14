العالم يحدد أولوياته في ليبيا.. الانتخابات وخروج المرتزقة

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: هدد القادة المجتمعون في باريس في إطار مؤتمر حول ليبيا بفرض عقوبات على الأفراد الذين «سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج» الانتخابات المقررة في هذا البلد في 24 ديسمبر سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها، وفق بيان المؤتمر.

كما شددت القوى الدولية في البيان على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأولى في تاريخ البلاد، «حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية».

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر أن على تركيا وروسيا أن تسحبا المرتزقة من ليبيا «بدون تأخير» لأن وجودهم «يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها». وقال ماكرون في مؤتمر صحافي إن «خطوة أولى تم القيام بها عبر سحب 300 من المرتزقة» الداعمين للقائد العسكري في الشرق الليبي خليفة حفتر لكنه أوضح أن «هذا الأمر ليس سوى بداية على تركيا وروسيا أيضا أن تسحبا مرتزقتهما وقواتهما العسكرية بدون تأخير لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها».

من جانبه، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إن ليبيا لن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها دون «التعامل الجاد مع الإشكالية الرئيسة التي تعوق حدوث ذلك»، مُشيراً إلى المقاتلين الأجانب المتواجدين في أراضيها.وأضاف السيسي أن بلاده تتطلع إلى نجاح الانتخابات، باعتبارها استحقاقا «مفصلياً».

من جهته دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال المؤتمر، إلى «تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي» مؤكداً ضرورة «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن».

وأشار الدبيبة إلى أنه سيسلم السلطة «لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف». فيما قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أيضا خلال المؤتمر الصحافي إن المجلس سيسلم السلطة إذا «استطاعت مفوضية (الانتخابات) تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر». وأضاف المنفي قائلا «لا يوجد أي خلاف على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر».

وقررت القوى المشاركة في المؤتمر في باريس أن «الأفراد أو الكيانات سواء داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو تقويضهما أو التلاعب بهما أو تزييفهما» قد يواجهون عقوبات. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو للمؤتمر من أن «أي طرف يقوض عمدا أو يخرب السلام يجب أن يحاسب».

ووسط خلافات بشأن موعد الاقتراع، قالت القوى المشاركة في المؤتمر في البيان الختامي إنها تدعم تصويتا «يبدأ في 24 ديسمبر» على أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. ودعت خريطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الاقتراعين في 24 ديسمبر.

وتريد القوى الأجنبية انتخابات «لاتقصي أحدا» وهو موقف من شأنه أن يفتح الباب على الأرجح لجميع المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات بما يشمل شخصيات محل خلاف يُنظر إليها على أنها لا تحظى بالقبول في مناطق واسعة من البلاد إضافة إلى مسؤولين حاليين.

وكانت باريس تهدف في البداية إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، لكن أنقرة انضمت إلى موسكو في إرسال ممثلين من المستوى الأدنى، إذ تخشى من أن فرنسا تريد تسريع وتيرة رحيل القوات التركية من ليبيا.

