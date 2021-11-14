قطر «قوة حامية» لمصالح أميركا في أفغانستان

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن أن الحكومة القطرية ستعمل «كقوة حامية» لمصالح الولايات المتحدة في أفغانستان، حيث لم يعد للولايات المتحدة وجود دبلوماسي. وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن إن قطر ستنشئ قسماً للمصالح الأميركية داخل سفارتها في أفغانستان لتقديم خدمات قنصلية معينة ومراقبة حالة وأمن المنشآت الدبلوماسية الأميركية في أفغانستان.

كما أعلن بلينكين عن اتفاقية جديدة منفصلة «تضفي الطابع الرسمي على شراكتنا مع قطر لتسهيل سفر الأفغان بتأشيرات الهجرة الخاصة للولايات المتحدة وهو الدور الذي تلعبه بالفعل في كثير من الحالات ويكون بمثابة نقطة عبور للأفغان المؤهلين عند إكمالهم عملية التطبيق».

الى ذلك دعا وزير الخارجية القطري إلى وقف تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال الوزير القطري خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الأميركي «نأمل بأن لا تتشجع الدول على اتّخاذ خطوات إضافية تجاه النظام السوري».من جهته، جدد بلينكن الإعراب عن قلق الولايات المتحدة من التطبيع مع نظام الأسد.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن «موقف قطر سيبقى على حاله لانرى أي خطوات جادة لنظام الأسد تظهر التزامه بإصلاح الضرر الذي ألحقه ببلده وشعبه» وأردف أنه «طالما لم يتخذ أي خطوة جادة، فإننا نعتقد أن تغيير الموقف ليس خيارا قابلا للتطبيق». لكن الوزير القطري قال أيضا إن الدول الأخرى لها «حق سيادي» في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن سورية.

من جهته قال بلينكن «نحن قلقون بشأن الإشارات التي ترسلها بعض هذه الزيارات والارتباطات» وتابع «أود ببساطة أن أحض جميع شركائنا على تذكر الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وما زال يرتكبها».

من جهة ثانية شدد متحدث في وزارة الخارجية الأميركية، على أن بلينكن أوضح أن واشنطن لم ترفع عقوباتها عن النظام السوري. وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، «أنه في حين أن المساعدات الإنسانية إلى سورية مستثناة من العقوبات، إلا أن استثمارات أخرى عديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ليست مستثناة».

