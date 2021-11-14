مدير المخابرات السعودي التقى نظيره السوري في القاهرة

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: كشفت مصادر مصرية عن اجتماع عقده مدير إدارة المخابرات العامة السورية، حسام لوقا، مع رئيس المخابرات السعودية، خالد الحميدان في مصر، حيث انتشرت صور تجمع المسؤولين في اجتماع رسمي.

وجاء لقاء لوقا والحميدان على هامش «المنتدى العربي الاستخباراتي» في العاصمة المصرية القاهرة والذي وجرى افتتاحه في 9 نوفمبر، ويعد الأول من نوعه في المنطقة، بحسب ما وصفته وسائل إعلام مصرية.

وألقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال المنتدى، وشارك به عدد من رؤساء أجهزة المخابرات العربية، حيث بحث المشاركون الكثير من الملفات في المنطقة والعالم.

ونشر موقع الرئاسة المصرية مقطع فيديو لكلمة السيسي، التي ألقاها عبر «الفيديو كونفرانس»، ووجهها لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن عبدالفتاح السيسي أعرب عن» ترحيبه بالوفود المشاركة في «المنتدى العربي الاستخباري»، مثمناً سيادته مجهوداتهم لإثراء أعمال المنتدى منذ تدشينه، باعتباره محفلا فريدا مـن نوعه في المنطقة، على نحو يعزز من التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية والمعلوماتية، وهو ما تجسد من خلال المبادرات التي أطلقهـا أعضاء المنتدى خلال الفترة الماضية للعمل الأمني المشترك، وتبادل التقييمات في إطار من الشفافية الكاملة حول مصادر التهديدات المحيطة بالمنطقة العربية».

وشدد الرئيس السيسي على «مبدأ المسؤولية المشتركة في مجابهة التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، والتي تستدعي انتهاج مقاربات شاملة خلال التعامل مع الأزمات الإقليمية، من خلال التركيز على إنهاء التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة العربية، واحترام قرار وإرادة الشعوب وسيادة الدول الوطنية ومؤسساتها، بما من شأنه إنهاء استغلال التنظيمات الإرهابية والتكفيرية لهذه الأزمات وتداعياتها».

