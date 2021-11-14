ترامب يؤيد الدعوات لـ«شنق» نائبه مايك بنس!

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واشنطن - الوكالات: كشف تسجيل صوتي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تبريره رغبة أنصاره في «شنق» نائبه السابق، مايك بنس، خلال أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في شهر يناير الماضي، وذلك بسبب تصديقه على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في التسجيل الذي جاء جزءا من مقابلة أجريت معه في شهر مارس الماضي، وحصل عليه موقع «أكسيوس» إن دعوة أنصاره لشنق مايك بنس هو «منطق سليم». وأجرى المقابلة مع ترامب، جوناثان كارل من شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية، والت سينشر تفاصيلها في كتابه الجديد «الخيانة» الذي يتناول الأيام الأخيرة من عهد الرئيس السابق.

وضغط كارل على دونالد ترامب بشأن بعض هتافات مؤيديه أثناء اقتحامهم مبنى الكابيتول في 6 يناير، والتي تنادي بشنق نائبه مايك بنس، فقال لترامب: «كانوا يرددون اشنقوا مايك بنس»، ليجيبه ترامب: «لأن هذا هو منطق سليم يا جون، من المنطقي أنه من المفترض أن تحمي».

بعدها كرر ترامب في التسجيل الصوتي مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة بأن الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، والتي خسرها أمام الرئيس الأميركي جو بايدن، كانت مزورة.

وبصفته نائبا لترامب، ترأس مايك بنس عملية التصديق على انتخابات 2020 في 6 يناير.

وحاول ترامب الضغط على بنس لعدم المصادقة على النتائج وإبطال فوز جو بايدن، لكن بنس رفض لأنه لم يكن لديه السلطة التي تخوله للقيام بذلك، كما أن دور نائب الرئيس في المصادقة على النتائج احتفالي بشكل كبير.

وذكرت تقارير أن دونالد ترامب ومايك بنس لم تدر بينهما أحاديث خلال الأيام التي أعقبت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول، ومنذ ذلك الحين، دافع بنس عن قراره بعدم محاولة منع فوز بايدن.

