«لاءات الخرطوم».. الجيش يستبق المظاهرات بإغلاق المدينة

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الخرطوم - الوكالات: خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم امس تظاهرات كان قد دعا لها تجمع المهنيين السودانيين وبعض القوى السياسية الأخرى للتعبير عن رفضهم لقرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين الذين تم اعتقالهم خلال الاسابيع الماضية.وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني، وإطلاق سراح رئيس الوزراء المحلول عبدالله حمدوك. وتأتي هذه التظاهرات استجابة لدعوات الأحزاب والقوى المهنية والثورية، احتجاجا على إعلان البرهان تشكيل المجلس السيادي الجديد. وتصدرت دعوات التظاهر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، وأصبحت وسوم «مليونية 13 نوفمبر»، «الردة مستحيلة» الأكثر انتشارا على مواقع التواصل. كما انتشرت تغريدات تحت عنوان «اللاءات الثلاث» (لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية).

واستبقت السلطات الاحتجاجات بإغلاق الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.ووضع الجيش كتلا خرسانية لإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة وسط الخرطوم. كما انتشرت قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع في المرافق الاستراتيجية وبعض الشوارع الرئيسة.

وكان البرهان قد أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادي جديد في البلاد، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي السوداني الخميس. وأكد التلفزيون أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس.

من جانبها، دعت مفوضية حقوق الإنسان القادة العسكريين إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الشعب السوداني في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما حض المبعوث الخاص، فولكر بيرتس، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

بدورها علقت السفارة الأميركية في الخرطوم على هذه الدعوات للتظاهر، في تغريدة على «تويتر» وقالت «تتابع السفارة الأميركية عن كثب المظاهرات المعلنة ضد الاستيلاء العسكري في 25 أكتوبر إننا نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات اعتقال القادة السياسيين والمواطنين فضلاً عن عدد المدنيين الذين أصيبوا أو قُتلوا نحن ندعم حق الشعب السوداني في التعبير السلمي عن مطالبه».

وكانت قوى غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعربت الجمعة عن قلقها إزاء قيام الجيش السوداني بتشكيل مجلس انتقالي جديد ودان بيان لهذه القوى «التعيين المزعوم لمجلس السيادة في السودان في انتهاك للإعلان الدستوري في 2019». وقالت القوى الثلاث في بيان مشترك أصدرته مع النرويج وسويسرا إن «التصرف الأحادي الجانب من قبل الجيش يقوض التزامه بالتمسك بالإطار الانتقالي الذي تم الاتفاق عليه».كما دعا البيان أيضاً إلى الإعادة الفورية لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون.

