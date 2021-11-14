«كورونا».. وضع وبائي «مقلق جداً» في أوروبا

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جنيف - الوكالات: حذرت الوكالة الأوروبية لمحاربة الأمراض من أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مقلق جدا في 10 دول، ومقلق في 10 أخرى في حين دخل إغلاق جزئي في عموم هولندا حيز التنفيذ ابتداء من يوم امس وفرضت النرويج قيودا إضافية لمواجهة الموجة الجديدة للفيروس.

وأوضحت الوكالة الأوروبية أن الدول المصنفة ضمن الوضع الوبائي المقلق جدا هي: هولندا وبلجيكا وبولندا وبلغاريا وكرواتيا والتشيك واليونان وإستونيا والمجر وسلوفينيا، في حين أدرجت كل من ألمانيا والدنمارك والنمسا وفنلندا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ورومانيا وسلوفاكيا ضمن الفئة حيث الوضع الوبائي مقلق. وثمة فئة ثالثة هي فئة «القلق المعتدل»، وتندرج ضمنها فرنسا والبرتغال وقبرص، في حين أدرجت إيطاليا وإسبانيا والسويد ومالطا ضمن فئة «القلق المحدود».وتوقعت الوكالة الأوروبية أن يزيد عدد الإصابات والوفيات في الأسبوعين المقبلين.

ووفقا لحسابات وكالة رويترز تمثل أوروبا أكثر من نصف الإصابات في متوسط 7 أيام على مستوى العالم ونحو نصف الوفيات في الفترة نفسها، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020 عندما اجتاح الفيروس إيطاليا أول مرة.

وتأتي هذه المعطيات وسط تباطؤ حملات التطعيم ضد الفيروس قبيل فصل الشتاء وموسم الإنفلونزا فقد بلغت نسبة تلقي اللقاحات في بلدان جنوب أوروبا نحو 80%، لكن التردد يعرقل حملات التطعيم في وسط وشرق أوروبا وروسيا ما يؤدي إلى تفش للجائحة يضغط على أنظمة الرعاية الصحية. وبدأت معظم بلدان الاتحاد الأوروبي تطعيم كبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة بجرعات لقاح تعزيزية، لكن علماء يقولون إن التوسع فيها لتشمل مزيدا من السكان، فضلا عن تطعيم المراهقين، يتعين أن يكون أولوية لتجنب خطوات مثل الإغلاق.

