loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بودن: نسعى لنقل قصة نجاح مصر الملهمة بقيادة السيسي إلى تونس


أكدت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، اهتمام بلادها بالاستفادة من قصة النجاح المصرية الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأبدت بودن خلال لقائها السيسي على هامش «المؤتمر الدولي حول ليبيا» في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، اهتمام بلادها بنقل تجارب مصر التنموية إلى تونس من خلال التنسيق الثنائي المكثف في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية.
وأكدت اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.
وبدوره أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لنجاح حكومتها في تجاوز مختلف التحديات الحالية التي تواجه تونس الشقيقة.
كما أكد على دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لصالح الشعب التونسي الشقيق.
وشدد على استعداد مصر لتقديم جميع الامكانات الممكنة في هذا الإطار للجانب التونسي في إطار سياسة مصر الثابتة والساعية دائماً إلى التعاون والبناء والتنمية بين الأشقاء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة