النيابة الفرنسية تحقق في اغتصاب مجندة في الإليزيه

عربيات ودوليات

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا في واقعة «اغتصاب» في القصر الرئاسي «الأليزيه» في باريس. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجندة قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي بعد احتفالية تخللها تناول للمشروبات الكحولية في القصر في يوليو. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضر في وقت سابق تلك الاحتفالية التي أقيمت لوداع بعض الموظفين المغادرين. وتقول التقارير إن النيابة استجوبت المتهم، وهو جندي في القصر أيضا، لكنها لم توجه اتهامات رسمية له بعد. وبحسب ما ورد، فقد كان كل من المتهم والضحية يعملان في مكتب الحراسة في مبنى القصر. وأضافت الصحيفة أنهما يعرفان بعضهما البعض. وقال مسؤول رئاسي لوكالة فرانس برس إنه «بمجرد علم السلطات بهذه المزاعم، اتخذت على الفور إجراءات» لدعم الضحية المزعومة. وقال القصر إنه كلف المجندة والمتهم بمهام أخرى غير مهامهما الأصلية.