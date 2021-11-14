إيطاليا سقطت في فخ التعادل

دوليه

سقط المنتخب الإيطالي في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه السويسري خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت أيضا تغلب إيرلندا الشمالية على ليتوانيا 1 -0. وتقدم المنتخب السويسري بهدف سجله سيلفن ويدمير في الدقيقة 11 وتعادل المنتخب الإيطالي بهدف سجله جيوفاني دي لورينز في الدقيقة 36 وأهدر جيورجينيو ركلة جزاء للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني. وفرض المنتخب الإيطالي سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع المنتخب السويسري لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ولم تشهد عشر الدقائق الأولى من اللقاء أي محاولات خطيرة على المرميين.

وشهدت الدقيقة 11 تسجيل المنتخب السويسري لهدف التقدم عندما استلم نوح أوكافور الكرة خلف مدافعي المنتخب الإيطالي وتوغل بها حتى دخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى قبل أن يمرر الكرة على حدود منطقة الجزاء إلى سيلفان ويدمير الذي قابلها بتسديدة قوية لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف كثف المنتخب الإيطالي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل. ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب. وأسفرت محاولات المنتخب الإيطالي عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36 عندما لعب لورينزو إنسيني ركلة حرة من الناحية اليسرى من خارج منطقة الجزاء ارتقى إليها وقابلها دي لورينزو بضربة رأس لتعانق كرته الشباك. وفي المباراة الثانية، فاز منتخب إيرلندا الشمالية على ضيفه منتخب ليتوانيا بهدف نظيف سجله بيناس شانكوس، لاعب ليتوانيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18.

ورفع منتخب إيرلندا الشمالية رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد منتخب ليتوانيا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس الأخير.

