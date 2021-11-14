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دوليه

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ألفيس يعود إلى برشلونة


أعلن برشلونة الإسباني أول من أمس توصّله إلى اتفاق مع المدافع المخضرم داني ألفيس يعود بموجبه البرازيلي إلى صفوف الفريق الكاتالوني في صفقة انتقال مجاني لنهاية الموسم.   وقال برشلونة في بيان إن اللاعب البالغ عمره 38 عاما سيعود للتعاون مع زميله السابق في الفريق والمدرب الجديد تشافي هرنانديز عندما ينضم للتشكيلة الأسبوع المقبل لكن لن يكون بوسعه المشاركة حتى يناير.
ولعب ألفيس مع برشلونة بين 2008 و2016 في فترة حافلة بالألقاب فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال بين عدة ألقاب أخرى.  


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